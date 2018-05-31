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南印立百病毒疫情增2死 憂院內感染

2018-05-31 14:11中央社 新德里31日專電

印度克勒拉省立百病毒疫情再增2名死亡病例，死亡人數達16人，衛生官員懷疑是醫院內感染，且院內還有另一人接受檢測後也呈陽性反應，讓人擔心疫情是否院內爆發。

此外，有一名休假時待在克勒拉省的印度陸軍軍人，疑似感染立百病毒（Nipah virus）在返回加爾各答的部隊後死亡，當局正在調查。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述克勒拉省（Kerala）衛生官員談話說，又有兩人死於立百病毒，死於立百病毒的人數已達16人。

克勒拉省卡利克特醫學院（Kozhikode Medical College）附設醫院指出，死者分別是56歲和28歲的兩名病患，他們住院接受治療後狀況都有些許好轉，但之後病情惡化。

報導引述官員說，這兩名最新因感染立百病毒死亡的病人，可能是在醫院內感染。

其中，28歲因染立百病毒死亡的病患，並不在先前衛生部門的追蹤名單內，且也非來自疫情爆發的最初地點，引發疫情控制擔憂。但死者的親戚說，死者最近曾到卡利克特醫學院附設醫院與朋友的親戚會面。

此外，原住在這間醫院的一名病人在接受立百病毒檢驗後，呈陽性反應，讓院內感染是否造成疫情爆發形成新的控制疫情憂慮。

目前，卡利克特醫學院附設醫院有3名感染立百病毒患者及9名出現類似症狀、但未確認感染的患者。

正當克勒拉省努力控制疫情之際，西南季風可能帶來豪雨再度引發擔憂，衛生部門決定擴大被觀察的名單，且把他們大部分限制在家中隔離，但政府將提供免費的配給與食物津貼。

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