泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下

2018-05-31 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



澳洲雪梨高級飯店Hyatt Regency一名泊車小弟今天早上替一名駕駛敞篷保時捷的客人泊車，不料他油門一踩，直接衝進了前方一輛底盤較高的速霸陸休旅車底盤下。圖／翻攝Instagram_insular_peninsula 分享 facebook

澳洲雪梨高級飯店Hyatt Regency一名泊車小弟今天早上替一名駕駛敞篷保時捷的客人泊車，不料他油門一踩，直接衝進了前方一輛底盤較高的速霸陸休旅車底盤下。所幸報警後，消防隊將這名泊車小弟安全救出。

澳洲廣播公司（ABC）報導，一名男子31日早上開著黑色敞篷保時捷入住一晚套房要價650澳元（約台幣1萬5000元）的酒店，並將跑車交給泊車小弟後離開酒店。

新南威爾斯省警方在早上8點20分接到報案，該名泊車小弟將市值超過24萬澳元（約台幣550萬元）的保時捷衝進另一台價值3萬3000澳元（約台幣76萬元）的速霸陸休旅車下。消防隊用千斤頂把休旅車撐住，將泊車小弟給拉了出來。

一名目擊者表示：「當我第一眼看到時，還以為這是電視秀還是電影的場景，但顯然這是真的。」

飯店的行銷主管塔爾伯特（Matthew Talbot）表示，泊車小弟沒有受傷，「員工很明顯感到很尷尬，且受到驚嚇。他像是把另一台車給鏟了起來，但重點是他沒有大礙。」

飯店發表的聲明提到，他們將會「全面檢討」這起泊車意外，「本飯店非常重視我們的員工、顧客安全，管理高層將在接下來幾天展開全面調查」。飯店放泊車小弟一天假。

保時捷車主發現車子面目全非後反應淡定，只說：「我走一走就好。」