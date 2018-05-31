親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／金管會主委顧立雄遭爆喬事 和立委黃國昌對罵

政壇菁英墮落論：日本被詛咒的「魔之82年組」

泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下

2018-05-31 12:34聯合報 記者許祖菱╱即時報導

澳洲雪梨高級飯店Hyatt Regency一名泊車小弟今天早上替一名駕駛敞篷保時...
澳洲雪梨高級飯店Hyatt Regency一名泊車小弟今天早上替一名駕駛敞篷保時捷的客人泊車，不料他油門一踩，直接衝進了前方一輛底盤較高的速霸陸休旅車底盤下。圖／翻攝Instagram_insular_peninsula
分享

澳洲雪梨高級飯店Hyatt Regency一名泊車小弟今天早上替一名駕駛敞篷保時捷的客人泊車，不料他油門一踩，直接衝進了前方一輛底盤較高的速霸陸休旅車底盤下。所幸報警後，消防隊將這名泊車小弟安全救出。

澳洲廣播公司（ABC）報導，一名男子31日早上開著黑色敞篷保時捷入住一晚套房要價650澳元（約台幣1萬5000元）的酒店，並將跑車交給泊車小弟後離開酒店。

新南威爾斯省警方在早上8點20分接到報案，該名泊車小弟將市值超過24萬澳元（約台幣550萬元）的保時捷衝進另一台價值3萬3000澳元（約台幣76萬元）的速霸陸休旅車下。消防隊用千斤頂把休旅車撐住，將泊車小弟給拉了出來。

一名目擊者表示：「當我第一眼看到時，還以為這是電視秀還是電影的場景，但顯然這是真的。」

飯店的行銷主管塔爾伯特（Matthew Talbot）表示，泊車小弟沒有受傷，「員工很明顯感到很尷尬，且受到驚嚇。他像是把另一台車給鏟了起來，但重點是他沒有大礙。」

飯店發表的聲明提到，他們將會「全面檢討」這起泊車意外，「本飯店非常重視我們的員工、顧客安全，管理高層將在接下來幾天展開全面調查」。飯店放泊車小弟一天假。

保時捷車主發現車子面目全非後反應淡定，只說：「我走一走就好。」

澳洲雪梨一名飯店泊車小弟替駕駛敞篷保時捷的客人泊車，不料他油門一踩，直接衝進一輛...
澳洲雪梨一名飯店泊車小弟替駕駛敞篷保時捷的客人泊車，不料他油門一踩，直接衝進一輛速霸陸休旅車底盤下。圖／翻攝Instagram_jonobozo
分享

保時捷休旅車澳洲
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破

2018-05-31 10:00

政壇菁英墮落論：日本被詛咒的「魔之82年組」

2018-05-31 10:16

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

2018-05-31 12:13

爺爺向美髮師討教 要讓中風老伴美美的

2018-05-31 09:06

女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用

2018-05-31 08:54

大陸平均健康餘命 首超美國

2018-05-31 00:11

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04

WHO資料：中國健康平均餘命首次超越美國

2018-05-30 20:01

狂餵寶寶維他命D 無助增強骨骼或免疫力

2018-05-30 15:26

影／伏特加下肚 醉漢竟破壞俄國名畫

2018-05-30 15:13

男子疑似預謀恐攻被捕 「武器」是...改裝電蚊拍

2018-05-30 14:01

如何找到自己的終身職業 專家：回憶童年找答案

2018-05-30 13:17

放罪犯外出假釀血案 比利時獄政制度掀憂

2018-05-30 12:48

澳客批旅遊服務品質差 越南政府致歉

2018-05-30 11:31

少女左眼長腫瘤大如網球 只能「披頭散髮」遮臉

2018-05-30 10:41

震撼日本的財經名作家告白：作為單親媽媽的「出櫃」勇氣

2018-05-30 09:58
看更多

熱門文章

北韓官媒朝中社突然報導台灣原因是...

2018-05-30 16:59

貿易戰休兵一個多禮拜後又突徵陸關稅 川普為何變臉？

2018-05-30 23:01

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05

越南女砸42萬整形變正妹 富二代老公仍出軌

2018-05-31 10:53

太陽能、風力發電是環境殺手？殺死稀有鳥、蝙蝠、鳥龜

2018-05-30 15:41

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04

反普亭記者在烏克蘭遭暗殺竟死而復活的原因是...

2018-05-30 23:06

泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍

2018-05-29 11:24

上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破

2018-05-31 10:00

金正恩望海落淚…替廢核打預防針？

2018-05-31 00:06

混血亞裔 追蹤18年變啥樣

2018-05-30 14:37

影／美突宣布將祭301關稅清單 陸批出爾反爾

2018-05-30 13:37

WHO資料：中國健康平均餘命首次超越美國

2018-05-30 20:01

義政局恐慌緩解 道瓊漲306點、標普創逾三周最大漲幅

2018-05-31 06:34

貿易戰再起？ 美劍指「中國製造2025」

2018-05-31 00:08

日外勞政策大轉變 2025年引進逾50萬人

2018-05-30 14:07

烏克蘭捏造俄記者遭槍殺新聞 好逮捕想暗殺者

2018-05-31 00:28

影／幾勞亞火山熔岩如河流 數分鐘內吞噬民宅

2018-05-30 18:01

日本五領域擴大引進外勞 日語能力只需低門檻

2018-05-31 00:18

影／割喉女警手段兇殘 比利時恐嫌與警對轟身亡

2018-05-30 14:25

董雲裳任亞太助卿有變數？傳龐培歐將撤回提名

2018-05-31 06:30

「耶穌傳教也會搭飛機」 美佈道家募16億買私人飛機

2018-05-30 13:06

美股道瓊早盤漲175點 義大利政局衍生跌勢已緩解

2018-05-30 22:16

歐盟不讓步 川普最快周四宣布鋼鋁稅玩真的

2018-05-31 08:22

金正男遇刺身亡 台專家：可能命喪雙劑型VX

2018-05-30 23:10

美朝有突破 白宮貿易問題對中變臉 過河拆橋?

2018-05-30 13:47

性醜聞纏身 密州反腐州長閃辭

2018-05-30 16:58

美對中持續施壓 川普反覆 貿易談判弱點

2018-05-30 13:50

重啟全球最長航線 新航10月起直飛紐約

2018-05-30 21:37

世界大學排名 UCLA第15

2018-05-30 13:37

抗陸？印度拉攏印尼 建戰略軍港

2018-05-31 00:16

女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用

2018-05-31 08:54

川普堅稱需付築牆費 墨總統：絕對不付

2018-05-30 15:25

英俄交惡被拖累 英超切爾西老闆入籍以國成首富

2018-05-30 15:24

男子疑似預謀恐攻被捕 「武器」是...改裝電蚊拍

2018-05-30 14:01

義國政盪 美歐升息預期降低

2018-05-31 00:25

印度銀行員大罷工 號稱百萬人上街

2018-05-31 00:08

影／美8千家星巴克關門半天再教育 營業損失3.6億元

2018-05-30 14:19

美元走強外資抽腿 重創新興經濟體

2018-05-30 13:25

美中交鋒 美擬縮短陸人簽證效期

2018-05-30 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top