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更名印太司令部 分析：對中國戰略遏制

2018-05-31 13:58中央社 香港31日電

對於美國太平洋司令部更名為印度－太平洋司令部，有分析家指出，這明顯存在對中國進行戰略遏制的意圖

外電報導，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天稍早前說，為反映印度洋在美國戰略的重要性日增，美軍太平洋司令部（USPACOM）將更名為印太司令部（US Indo-Pacific Command）。

對於美軍此舉背後的意義，香港軍事分析家兼鳳凰衛視評論員宋忠平向中央社記者表示，這可從兩方面思考。首先，實際上這是美國進行軍事體制改革的一部分，包括軍費的大幅度增加。

他指出，美國總統川普上任之後，對美軍進行重大戰略調整，比如網軍和天軍（太空作戰）都準備升格為軍種，且已開始做了。

而川普的另一項工作重點，就是要強化海軍的作戰能力。所以，這次把太平洋司令部調整為印太司令部，應是美國軍事體制改革的重要組成部分。

宋忠平說，美軍作出這樣的調整前，部署在印度洋的第5艦隊實際上歸屬太平洋艦隊，但與大西洋艦隊也有關連。

這次調整後，美軍的第3艦隊、第7艦隊和第5艦隊，今後完全劃到印太戰區，這就是這次軍事體制改革的重大調整。

其次，從另一個層面看，美軍設印太司令部也有加強遏制中國和俄羅斯的考量，實際上就是把遏制中國的兩洋戰略發揮到極致。

宋忠平說，此舉也有針對中國「一帶一路」倡議的意圖，是要實現對中國的戰略遏制。

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