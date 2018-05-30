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路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

出國托運行李總是凹凸不平？ 乘客：終於解開秘密了

2018-05-30 21:05聯合新聞網 綜合報導

一名澳洲記者日前在推特上貼出一段影片，影片中可以看見一名地勤人員將旅客行李箱隨意...
一名澳洲記者日前在推特上貼出一段影片，影片中可以看見一名地勤人員將旅客行李箱隨意扔擲到輸送帶上，讓她不禁感嘆「我終於解開行李箱損毀的秘密了」。圖擷自YouTube
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民眾出國旅遊難免遇到行李箱會有耗損情形，但如果親眼看到損壞的原因是機場人員惡意摔壞箱子，當下會讓乘客感到憤怒和掃興。有一名記者日前在推特上貼出一段影片，一名地勤人員將旅客行李箱扔到輸送帶上，巨大撞擊力甚至讓許多行李彈起，讓她大嘆「我終於解開行李箱損毀的秘密了」。

根據《Daily Mail》報導，事件發生在美國夏威夷檀香山國際機場，影片是由一名澳洲記者馬許（Vanessa Marsh）拍攝，她在候機室等待時，發現地勤人員運送乘客行李時並非輕輕將行李箱放上輸送帶，而是隨意以扔擲的方式，將行李丟上輸送帶，而且由於投擲力道太大，多個行李掉落至輸送帶後，甚至彈了起來。

據了解，這幾個被重摔的行李箱沒有損壞，但行李箱內容物實際情況並不清楚。馬許將影片上傳至推特並無奈表示，「我解開所有行李箱被破壞的秘密了」。影片上傳後引起網友熱議，讓夏威夷航空公司不得不重視和回應。

夏威夷航空公司表示，這支影片是在今年5月初拍攝，我們非常遺憾看到這個畫面，感謝你讓我們注意到這件事情，這種行李的處理方式是不能被接受的，我們機場的管理團隊正在處理後續事宜，謝謝。並強調正在了解事情經過，目前尚未公布該如何處分這位地勤人員。

天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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