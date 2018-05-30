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比路考直線7秒還難 苦主：違停讓我騎車技術變好了

中國健康平均壽命勝美國 新加坡居冠

2018-05-30 22:53中央社 日內瓦30日綜合外電報導

根據世界衛生組織（WHO）公布的資訊，中國的出生時健康平均餘命（健康平均壽命）首度超過美國，達到68.7歲。新加坡則以76.2歲排名世界第一。

這項2016年的資料顯示，中國新生兒的健康平均壽命68.7歲，高於美國新生兒的68.5歲。

美國新生兒整體平均壽命仍可望達到78.5歲，高於中國新生兒的76.4歲，但美國新生兒的在世最後10年料將不再健康。

世衛組織發言人克勒孟茲-韓特（AlisonClements-Hunt）表示：「計算出生時健康平均餘命的因素，包括失去良好健康多少年時間，在中國、日本、南韓和其他亞洲高所得國家，這個數字低於高所得的『西方』國家。」

世衛組織在5月中公布這項資料，但沒有與前一年的比較。根據路透社對資料所作分析，2016年只有5個國家的健康平均壽命下降，除美國以外，還有索馬利亞、阿富汗、喬治亞以及聖文森（Saint Vincent andthe Grenadines）。

新加坡新生兒的健康平均壽命名列第一，達到76.2歲，其次依序是日本、西班牙和瑞士。中國排名全球第37，美國則是第40。

就整體平均壽命而言，中國也即將趕上美國，據路透社計算，2027年左右就會凌駕美國。美國的平均壽命在2014年達到79歲高峰後就下滑，是多年來首度出現這種逆轉情況。

世界最長壽國家仍然是日本，平均壽命達84.2歲，這表示2016年出生的嬰兒將可望看到下個世紀來臨。

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