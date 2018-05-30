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路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

她帶混血寶寶搭機 卻被要求「證明」母子關係

2018-05-30 21:04聯合新聞網 綜合報導

美國日前有一名白人母親，帶著有黑人血統的兒子要搭乘西南航空班機時，被要求額外證明...
美國日前有一名白人母親，帶著有黑人血統的兒子要搭乘西南航空班機時，被要求額外證明2人的母子關係。 美聯社
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美國有一戶家庭，本月27日那天一家三口開開心心出遊之際，卻發生了一件讓人感到不愉快的事情。來自美國加州大學的籃球隊女教練戈特利布（Lindsay Gottlieb）與黑人未婚夫帶著1歲的混血兒子，準備在丹佛國際機場搭乘西南航空班機時，被櫃台的售票人員要求「證明」其母子關係，原因是孩子的姓氏與母親不同，無法證明血緣關係。然而戈特利布隨後於29日在推特發文表示，登機時她手上有出示孩子的護照，並且早在此之前，她已帶著兒子搭過約50趟的班機。因此當下面臨這樣的要求，不禁會讓她懷疑是因為兒子遺傳未婚夫的黑皮膚，其膚色與白種人母親不同所導致。

戈特利布表示，雖然他們一家三口搭乘國內航班，工作人員卻不核對孩子與監護人的姓氏是否相同。工作人員除了依照聯邦法令的規定，要求查看孩子的出生證明外，還要求戈特利布出示臉書動態，來證明懷中的孩子是自己與未婚夫於去年5月所生的。這項要求讓她感到很不舒服，感覺有種族歧視的意味，畢竟排在她身後隊伍的婦女，並沒有被櫃台的售票人員提出相同的要求，而對方的小孩不是混血兒童。戈特利布在推特上發布這則聲明後，已吸引外媒爭相報導。西南航空本月29日正式向戈特利布道歉，並承諾會對此事展開進一步調查，以及加強員工輔導訓練。西南航空業者接受福斯新聞訪問時表示，會正視這件事情的發生，前線員工會繼續以「人文關懷」為服務主軸，致力為每名旅客營造良好的旅遊經驗。

除了上述這起被受爭議的種族歧視事件，過去1個月來，西南航空還接連發生3起意外事故。上月17日，西南航空一架自紐約拉瓜地亞機場飛往德州達拉斯的波音737-700客機，在飛行途中左邊引擎突然爆炸，飛彈出的碎片砸破了一扇機窗，造成一名女乘客半個身軀瞬間遭到氣流吸出機艙外，並且傷重不治。本月2日，一架從芝加哥飛往新澤西紐華克的957班機，在飛行途中一扇窗戶突然破裂，飛機緊急在俄亥俄州克里夫蘭機場降落，所幸沒發生任何人員傷亡。而12日一架載有120名旅客的客機，在高空飛行時突然失壓，導致氧氣罩掉落，雖然客機有成功降落，卻造成4名乘客因為突然失壓出現耳朵劇烈疼痛的症狀，需前往醫院治療。

種族歧視
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