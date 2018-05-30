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才說不缺電！ 苗栗竟爆七萬戶今年最大規模停電

王大閎為國父紀念館的設計 當年曾槓上老蔣

南韓12%幼兒每天使用智慧手機

2018-05-30 16:46經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

韓聯社報導，南韓亞洲大學醫院29日發布的報告顯示，在受訪的年齡介於2至5歲的幼兒中，12%每天使用智慧手機，天天看電視的比率更達到39.3%。

這項調查指出，36.5%的幼兒每周使用智慧手機的天數超過四天，其中12.2%在未滿1歲就開始接觸行動裝置；48%的小孩平均每天看1小時電視，66.5%的兒童未滿2歲就開始看電視。

亞洲大學南韓
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