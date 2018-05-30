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今天用電量3670萬瓩再創歷史新高！瀕臨限電紅燈

狂餵寶寶維他命D 無助增強骨骼或免疫力

2018-05-30 15:26中央社 坦帕29日綜合外電報導

很多人會為了讓寶寶骨骼強壯，增加他們維生素D攝取量。但今天發表在美國醫學會期刊（JAMA）的芬蘭研究指出，寶寶滿兩歲前，攝取3倍量的維生素D無助增強他們的骨骼或免疫力。

法新社報導，維生素D能助人體吸收鈣質，是不可或缺的營養素。皮膚只要接受日曬便能製造維生素D，但根據一份2016年的研究，高達40%的歐洲人維生素D量未達標。

缺乏維生素D恐導致佝僂症（軟骨病）。軟骨病典型症狀是骨頭軟化，恐導致發育不良和O型腿。

在維生素D越多越好的假設下，研究人員針對975名健康寶寶進行隨機臨床試驗，讓一部分受試嬰兒每天攝取400國際單位（IU）維生素D的建議攝取量，另一批嬰兒則攝取1200IU。

但研究人員發現，在寶寶滿24個月大之前，實驗組和對照組的「骨骼強度和罹病率並無差異」。

報告指出：「這項針對975名健康孩童進行的試驗，就我們所知，是首份大規模隨機臨床試驗來評估嬰兒期到幼兒期的維生素D補充。」

研究指出，大多數受試嬰兒實驗之初都不缺乏維生素D，這種情況下，高劑量維生素D「對骨骼強度或出生頭兩年父母回報的罹病率均無額外益處」。

美國醫學會期刊的另一則研究也探討相同問題，檢視孕婦每天攝取高達2000IU維生素D補充品的安全性。

他們發現，懷孕時攝取維生素D補充品能降低胎兒體重過輕的風險。

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