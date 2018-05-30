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少女左眼長腫瘤大如網球 只能「披頭散髮」遮臉

2018-05-30 10:41聯合新聞網 綜合報導

蘇菲雅罹患先天性視網膜母細胞瘤，左眼長了一顆大如網球的腫瘤。圖／取自《Daily...
蘇菲雅罹患先天性視網膜母細胞瘤，左眼長了一顆大如網球的腫瘤。圖／取自《Daily Mail》
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菲律賓一名16歲少女蘇菲雅（Sophia Savillaga）罹患視網膜母細胞瘤，左眼腫瘤已經大到比網球更大，然而因為病情嚴重，且家中經濟困難，讓她無法順利求醫治療。蘇菲雅表示自己也想像平常人一樣交男朋友、過正常生活，但她只能利用頭髮遮住半邊臉，以逃避陌生人的恐懼眼神。

根據《太陽報》報導，蘇菲雅剛出生時，左眼有一個不尋常的血塊，七個月後，血塊越腫越大，且眼睛鼓起、充滿淚水，她的媽媽爾琳達帶著她至醫院檢查後，才得知她罹患了先天性視網膜母細胞瘤。

隨著腫瘤越長越大，蘇菲雅漸漸的失去左眼視力。四年前她的媽媽爾琳達帶著她求醫，但醫生卻說「我治不好了，妳回去吧」，並將她轉診給相關的專家。然而蘇菲雅的父親在幾年前不幸去世，家中頓失經濟支柱，其母僅靠著替人洗衣服賺取微薄薪水，因此蘇菲雅也無法繼續看診。

如今蘇菲雅的左眼腫瘤大如一顆網球，且已經完全失去視力，她說「我習慣了，但我擔心它變得更糟，我也想和其他人一樣交男朋友、過正常生活，但這不容易」，平時蘇菲雅總是利用長髮遮住半張臉，只為了避開人們的眼神。目前蘇菲雅一家人已在網上募款，希望能順利籌措到足夠的醫藥費，讓蘇菲雅得到適當的醫治。

視網膜母細胞瘤是一種發展於視網膜之上的癌症，常見於5歲以下孩童，是治癒率最高的癌症之一，患者可能初期會有弱視、斜視等症狀，後期可能瞳孔變成貓眼，甚至影響視力。

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