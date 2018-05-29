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徒手爬樓救童「蜘蛛人」 加入巴黎消防隊

2018-05-29 23:32中央社 巴黎29日綜合外電報導

賈薩瑪爬樓英勇救男童畫面。路透
賈薩瑪爬樓英勇救男童畫面。路透
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來自馬利的22歲「蜘蛛人」賈薩瑪爬上公寓陽台拯救一名懸在半空中的小孩，英勇的行為贏得嘉許，讚美之聲不絕於耳。他今天朝法國公民身分邁出第一步，並加入消防隊。

賈薩瑪（Mamoudou Gassama）徒手爬上公寓4樓救人，影片在網路上吸引數以百萬計的人觀看，讓他贏得全球名聲，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並承諾要給予他公民資格。

穿著白色運動寬長褲、頭戴黑色棒球帽，賈薩瑪在巴黎郊區波比尼（Bobigny）提交合法居留申請文件時，面對媒體狂熱搶拍報導，顯得有點不知所措。

地方官員杜然德（Pierre-Andre Durand）說：「看到他的英勇行為，誰不印象深刻、心生欽佩呢？他協助有難的人，在我們的社會並不多見。」

賈薩瑪經由危險的地中海移民路線由義大利抵達法國。官員說，他1個月內可收到工作許可證，約3個月收到公民身分文件。

身手矯健的賈薩瑪也造訪一個消防隊，與巴黎消防救援單位簽署10個月的實習，每月薪水近600歐元（約新台幣2萬1000元）。

獲救小男孩的家屬今天感謝賈薩瑪反應迅速，小男孩的祖母告訴RMC電台，她看到賈薩瑪搶救孫子的影片「深受感動」，她要「大大感謝」賈薩瑪。

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