親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

【重磅快評】蔡政府為何重用「吳三貴」？

日本AV女優們為何紛紛出版自傳？

2018-05-29 10:05聯合新聞網 鳴人堂

全世界大概少有國家像日本一樣，將AV產業如此大剌剌地展現在人們面前。 圖／歐新社
全世界大概少有國家像日本一樣，將AV產業如此大剌剌地展現在人們面前。 圖／歐新社
分享

相關新聞

那些防止感染的無菌環境 反而讓幼兒更容易得到白血病

2018-05-29 09:15

丹麥將強制穆斯林1歲幼兒 學習過耶誕節

2018-05-28 22:34

是男的還女的穿高跟鞋？ 情侶擁抱照讓網友傻傻分不清！

2018-05-28 22:10

做男做女都不對 荷蘭法院允許性別登記為「非男非女」

2018-05-28 21:58

日九旬老嫗開車撞人 1死5輕重傷

2018-05-28 19:12

紐西蘭擬撲殺15萬頭牛 終結致病細菌

2018-05-28 17:50

影／海膽氾濫啃食澳洲海岸線 陸網友：幫你吃光光

2018-05-28 17:46

泰國要推「智慧簽證」吸引人才和外企投資

2018-05-28 13:50

哈利王子婚前與前女友講電話！七年情講到淚崩

2018-05-28 13:30

影／英國逢大雷雨 24小時內降下逾6.4萬次落雷

2018-05-28 13:09

川普7月訪英 傳梅伊籲改地點避開倫敦抗議

2018-05-28 11:57

最後任務：與賽跑時間的德國「納粹獵人」

2018-05-28 11:39

「舊書攤」別走！巴黎人搶救讀書記憶

2018-05-28 11:05

蜘蛛人是你？法男30秒爬牆上四樓 勇救懸掛4歲娃

2018-05-28 08:47

世界盃將登場 以色列部長擬禁巴囚收看

2018-05-28 08:37

美研究顯示 低薪會影響大腦思維與記憶能力

2018-05-22 08:50

名車駕駛缺道路禮儀 研究指權力讓人腐敗

2018-05-21 09:18
看更多

熱門文章

搭機身上64萬現金不翼而飛 全被鄰座陸客藏屁股下

2018-05-28 10:25

「高鐵沒法讓我們賺錢」 馬來西亞決定不建

2018-05-28 17:38

哈利王子婚前與前女友講電話！七年情講到淚崩

2018-05-28 13:30

意圖詐領保險金和小三走天涯 狠夫割斷妻跳傘繩

2018-05-28 15:20

「巴黎蜘蛛人」神勇救人獲法國籍 總統也安排好工作

2018-05-28 17:25

是男的還女的穿高跟鞋？ 情侶擁抱照讓網友傻傻分不清！

2018-05-28 22:10

南韓國會打臉文在寅 不支持板門店宣言

2018-05-28 21:30

2大戰略考量 美促陸簽長約

2018-05-28 22:43

2大利空來襲 國際油價重挫2.5％

2018-05-28 23:04

影／海膽氾濫啃食澳洲海岸線 陸網友：幫你吃光光

2018-05-28 17:46

影／蜘蛛人神救援！英勇男攀外牆到5樓救受困童

2018-05-28 12:32

丹麥將強制穆斯林1歲幼兒 學習過耶誕節

2018-05-28 22:34

法國富豪達梭辭世 享耆壽93歲

2018-05-29 02:20

韓航董娘因施暴接受偵訊 低頭鞠躬道歉

2018-05-28 11:54

美學者：中國崛起 政戰首重「麻痺」西方菁英

2018-05-28 21:09

紐西蘭擬撲殺15萬頭牛 終結致病細菌

2018-05-28 17:50

馬哈迪將重談陸資基建項目 經濟學家：取消對大馬更好

2018-05-28 18:13

歐盟提案禁塑膠吸管 前提：替代品容易取得

2018-05-28 23:06

還沒上任就下台！義大利內定新總理放棄組新政府

2018-05-28 10:29

夏威夷火山熔岩流竄 覆蓋電廠地熱井

2018-05-28 19:00

川金會開不開？川普一周三變 全球吃驚

2018-05-28 16:41

做男做女都不對 荷蘭法院允許性別登記為「非男非女」

2018-05-28 21:58

不加起士照收費 麥當勞遭索賠500萬

2018-05-28 12:43

文在寅6月12日前後可能加入川金會 舉行三方會談

2018-05-28 11:07

日九旬老嫗開車撞人 1死5輕重傷

2018-05-28 19:12

國際油價雙利空 重挫逾2.5％

2018-05-29 00:22

十名中國留學生 旅館前射仿真槍遭警包圍上銬

2018-05-28 14:36

JDI、夏普大跌 韓媒說蘋果明年全改用OLED螢幕

2018-05-29 09:20

影／義大利新內閣「胎死腹中」總統面臨彈劾聲浪

2018-05-28 18:15

羅勃甘迺迪遇刺案 家屬要求重新調查

2018-05-29 04:44

全球最大電力儲存設施 日本參與投資

2018-05-29 07:50

搶救川金會 金正恩身段軟了為哪樁？

2018-05-28 18:00

民粹泡湯？ 義準總理未上任就下台

2018-05-28 14:31

前CIA局長：北韓做好功課 川普卻還沒有

2018-05-28 18:21

巴西大罷工 道路塞、機場癱、醫療急

2018-05-28 16:01

影／英國逢大雷雨 24小時內降下逾6.4萬次落雷

2018-05-28 13:09

川金會的背後 少不了中國那隻手

2018-05-28 18:23

北韓大內總管抵北京 可能赴星為川金會做準備

2018-05-28 22:50

金正恩抵星人潮爭自拍 原來只是分身

2018-05-28 12:45

夏威夷火山霧靄西飄3700公里 籠罩馬紹爾群島

2018-05-28 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top