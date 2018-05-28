漲菸價似奏效 法國一年減百萬名菸槍

2018-05-28 22:52 中央社 巴黎28日專電



法國近年連續提高菸價，希望以價制量，目前一包香菸售價約為新台幣279元。這項策略目前看來奏效，因為習慣每天抽菸的法國人，在一年內減少約100萬人。

法國衛生部表示，提高菸價是降低抽菸意願的因素之一，去年，18歲到75歲的人口中，有26.9%每天抽菸，比2016年的29.4%明顯減少，尤其弱勢族群中的抽菸人數是自2000年以來首度降低。

在社會經濟條件較弱勢的人口中，2017年有34%每天抽菸，比2016年的38.8%減少；在失業者中，2017年有43.5%每天抽菸，也比2016年的49.7%減少。

衛生部長布辛（Agnes Buzyn）說，持續調漲菸價，可望延續這項效果。她提醒，法國每天約有200人死於與抽菸相關的疾病，必須繼續對抗這場公共衛生領域最重大的疫病之一。

根據「費加洛報」（Le Figaro），今年第一季的菸品銷量比去年同期明顯減少9.1%。

法國政府近年漸進式調漲香菸價格，最近一次漲價是今年3月，每包20根的香菸售價調到8歐元（約新台幣279元）左右，當月菸品銷量立刻驟減20%。

策略既然有效，法國政府打算持續調漲價格，下次調價預計在2019年，目標是在2020年底之前，每包香菸價格要漲到10歐元。

除了調漲菸價，法國政府也採取其他反菸措施，如規定所有香菸包裝一律素色、增加包裝上的警語和警示圖片面積、針對戒菸療法提供補助等。

在歐洲國家中，法國的抽菸人口相對偏多，約34.5%的人口抽菸，每天抽菸的也多達28.7%。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康