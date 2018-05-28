喀布爾巴士圖書館 成阿富汗兒童閱讀天堂

2018-05-28 21:49 中央社 喀布爾28日綜合外電報導



藍色巴士車門打開時，許多阿富汗兒童興奮躍上階梯，迫不及待想在首都喀布爾的第一座流動圖書館拿到他們難以看到的書籍。

法新社報導，這輛巴士被命名為Charmaghz，是達利語的核桃，這與阿富汗人的邏輯有關，因為這種堅果看起來與大腦相似。當這輛改裝巴士穿梭在喀布爾塵土飛揚的街道時，很難不看到它。

這座行動圖書館讓小學生及流浪兒童能夠免費閱讀童書，這些童書即使在公立學校及圖書館也相當稀少。

對暴力攻擊的恐懼使居民日漸閉門不出，這輛巴士提供兒童在家庭以外難得的活動空間。

好戰團體塔利班（Taliban）及伊斯蘭國（IslamicState）加緊對喀布爾發起攻擊，平民付出慘重代價，，許多父母原已因失去親人或財產而身心交瘁，如今更因暴力攻擊而受到精神創傷，因而停止帶小孩前往公共場所。

Charmaghz是個罕見的例外。每天有多達300個兒童使用。

這輛從國營巴士公司租借的巴士，採取各種預防措施，避開被喀布爾的恐怖分子當做目標的政府大樓、主要道路及其他人多的區域。Charmaghz是個相對安全的地方，讓兒童閱讀、下棋，或與朋友見面。

3位志工的一位從上方書架取下書，將書放在兒童伸長的手上時，他告訴孩子們：「男孩坐後面，女生坐前面。順序排好很重要。」

不像傳統圖書館一樣禁止聊天，Charmaghz充斥嘈雜的聲音。

兒童們盤腿坐在舖有地毯的地板或書桌上，大聲地朗讀。車上共有600本書，由阿富汗出版商所捐贈。

13歲的薩拉（Zahra）告訴法新社：「我一個星期來這輛巴士看書一次。」

「我今天讀到應該如何改善健康狀況。我正在看我應該做什麼還有應該吃什麼。」

「當我回到家，我會跟我的兄弟姊妹分享我在這裡讀到的故事。」

這輛圖書館巴士是牛津大學畢業生卡林（FreshtaKarim）在2月發起，她致力於改善阿富汗兒童的閱讀及說故事能力－－這是她兒時所沒有的機會。

卡林在巴基斯坦的難民營長大，並在2002年塔利班政權瓦解後回到阿富汗。卡林在喀布爾完成她的學士學位，然後贏得志奮領獎學金（Chevening Scholarship），前往牛津大學就讀公共政策碩士。

26歲的卡林告訴法新社：「當我們還是小孩時，我們沒有兒童圖書館。」

「我記得，當我還是個小孩時，在學校我們甚至沒有椅子－－我們坐在地板上學習。」

卡林表示，這輛圖書館巴士整個星期停在學校、公園或孤兒院，這是能接觸許多兒童的有效方法，有助改善阿富汗兒童低到只有36%的識字率。