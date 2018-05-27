布蘭森：我和貝佐斯的商業太空競賽難分軒輊

2018-05-27 22:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



維京集團創辦人布蘭森（Richard Branson）表示，在比賽誰先將第一艘載有乘客的商業太空船送上太空的競賽中，他和亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）難分軒輊。

布蘭森受訪時指出，儘管特斯拉執行長穆斯克在火箭研發和太空中的貨物運輸表現非常好，但他認為，到了最後，商業太空競賽仍是布蘭森和貝佐斯之間的競賽。

布蘭森說：「在誰會第一個把人送上太空這部份，我想我們兩個並駕齊驅。」