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蘇佳星作品矗立東京橋墩 六本木藝術夜創舉

2018-05-27 00:38中央社 東京26日專電

東京「六本木藝術之夜2018」今天登場，台灣設計師蘇佳星充滿鮮豔色彩的大型壁畫作品就掛在六本木最知名的十字路口高速公路下的橋墩，主辦單位表示這是一項創舉。

六本木藝術之夜今年是第9屆舉辦，主題「街道的藝術之夢」，以日本藝術家金氏徹平、鬼頭健吾及宇治野宗輝等藝術家為首，多名藝術家推出藝術作品、音樂、影音、表演等，將六本木街區打造成大型藝術遊樂園，36歲的蘇佳星的作品Lost in Memories獲邀參展。

蘇佳星的作品充滿鮮豔色彩與幾何學圖樣，從繪畫世界中展現生命歷程中記憶的不確定，這是他將過去造訪六本木時的記憶以繽紛色彩編織入作品，就張貼在讓六本木最知名的十字路口、高速公路下的4支大橋墩，替六本木街頭增色不少。

六本木藝術之夜執行委員長、也是森美術館館長南條史生在開幕典禮上致詞時表示，在高速公路下的橋墩設置壁畫獲准，堪稱創舉。邁向2020年，文化的重要性日益增高，盼藉此向海內外宣揚。

蘇佳星這項展品由看似不規則的圖樣組成，細看後可發現圖樣中有著上班族、高樓大廈、帶著口罩的人等，彷佛在喧囂都市中與你我曾擦身而過，卻只能留下模糊不清片段的記憶。

駐日代表處台灣文化中心主任朱文清站在蘇佳星作品前接受台灣媒體採訪時表示，六本木藝術之夜是東京重要的文化活動，策展人認為蘇佳星的設計適合這次的主題，所以邀他參展。

他說，從2014年起都有台灣藝術家參加六本木藝術之夜，與多國藝術家參與僅有一夜的世界級藝術交流盛會。

朱文清說，今天在開幕典禮上東京都知事小池百合子表示，東京都政府也是六本木藝術之夜的主辦單位之一，這是東京重要的文化藝術活動，也是迎接2020年東京奧運暨帕運的主要的藝術活動之一。

這場藝術之夜的焦點之一是前5人組天團SMAP成員之一的歌手兼藝術家香取慎吾與德國車廠BMW的新款車「BMW X2」合作的作品。

香取慎吾5月當上BMW的品牌形象之友，他為這款以「UNFOLLOW」（不拘泥於常識，開闢自己的路）為主題的新款車彩繪，吸引許多人圍觀。

這場藝術之夜從今晚6時至明天早上6時為止，展場包含森美術館、國立新美術館、三多利美術館、21_21DESIGN SIGHT及六本木商店街等文化設施機構。

東京奧運藝術家美術館

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