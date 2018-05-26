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印度北部和中部遭熱浪侵襲 高溫可達47度

2018-05-26 16:07中央社 新德里26日專電

印度氣象局今天表示，印度中部和北部大部分地區正經歷熱浪來襲，最高氣溫可能高達攝氏47度，呼籲民眾注意不要中暑。

整個印度次大陸的中部和北部最近陷入熱浪來襲，各地氣溫都超過攝氏40度；巴基斯坦4月30日甚至創下攝氏50.2度的高溫紀錄，日前更導致64人死亡。

在印度北部與中部也連續兩週出現高溫，新德里等國家首都區的氣溫一直在攝氏43到45度之間徘徊。

印度氣象局（IMD）預測，這樣的氣溫還會持續下去，印度中部和北部未來5天可能持續在攝氏45度的高溫，新德里今天的氣溫可望超過攝氏45度，有些地區可能會超過攝氏46度。

印度氣象局指出，馬德雅省（Madhya Pradesh）卡修拉荷（Khajuraho）25日出現攝氏47.5度的高溫，熱浪也將持續。

印度氣象局也表示，印度南部的雨季提早來臨，克勒拉省（Kerala）昨天出現雨季前陣雨，而帶來降雨的西南季風也抵達孟加拉灣東南部、安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）南部海域，預計印度東南和南部很快進入雨季，且到6月14日，印度中部、東部和東北部也很快進入雨季。

印度氣象局高溫

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