女CEO前500強僅5% 但均薪高於男性同行

2018-05-26 14:55 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



女性執行長仍然罕見，但平均薪資比男性執行長高。 美聯社 分享 facebook

眼看女力時代來臨，女性面臨的職場玻璃天花板，到底打破了多少？數據顯示，史坦普前500強上市公司的女性執行長（CEO）只占5%，仍是稀有產物；但爬到企業最頂端的女性執行長平均薪資，比男性同行高。

據美聯社委託數據公司Equilar進行的分析，2017財政年度女性執行長平均年薪為1350萬元，男性為1150萬元。

女性執行長高薪榜首是百事可樂公司執行長英杜拉．努伊（Indra Nooyi），她的年薪達到2590萬元；排名第二高薪的女性執行長是Ventas房地產投資信託公司執行長黛博拉．卡法羅（Debra Cafaro），年薪2530萬元；通用汽車執行長瑪莉．芭拉（Mary Barra）以2190萬年薪，排名第三。

女性執行長中位數薪酬較去年上漲15.4％，男性執行長則上升8.2％。但女性執行長高薪榜首努伊的排名，只排在全體執行長的第18名，連前10名都沒打入。

Equilar的薪資趨勢分析，是根據史坦普500強公司至少擔任兩年執行長的339位執行長，於1月1日至4月30日提交的資料完成，其中只有17位是女性；縱觀所有史坦普500強公司，截至2017年底，共有27位女性執行長，比2016年底的24位高。

獵頭公司Crist Kolder Associates董事總經理克里斯特（Josh Crist）認為，「經驗豐富的女性沒能被推上執行長之列，很悲慘。」最近，金寶湯(Campbell Soup)和美泰兒(Mattel) 兩家公司的女性執行長離職後，原職都被男性取代，情況更加受人關注。

美國研究機構「丕優研究中心」（Pew Research Center）發現，在大型史坦普1500綜合指數上市公司中，女性只佔10％的高級主管職位。女性傾向於擔任財務或法律職位，因此較少有機會成為執行長。

好消息是，與企業合作建立多元化員工團隊的非營利組織Catalyst表示，女性在公司董事會的代表性正在提高；隨著時間推移，將有更多女性擔任行政領導職務。