義火車出軌 乘客：彷彿墜入地獄一片漆黑

2018-05-24 15:27 中央社 羅馬24日綜合外電報導



義大利往返杜林（Turin）和伊夫利亞（Ivrea）的10027號區間車昨夜在北部城市杜林附近出軌，造成2人喪命、18人受傷。 歐新社 分享 facebook

義大利媒體報導，一列火車昨夜在北部城市杜林附近出軌，造成2人喪命、18人受傷。一名乘客說，一切發生得非常突然，彷彿墜入地獄，四周一片漆黑。

法新社報導，電視台畫面顯示，這起事件發生在昨天深夜，當時有一列火車撞上停在平交道上的一輛大卡車，造成三節車廂出軌。

義大利鐵路公司（RFI）在聲明中說：「往返杜林（Turin）和伊夫利亞（Ivrea）的10027號區間車在深夜11時20分，撞上闖過柵欄停在平交道上的一輛大卡車。」

聲明還說：「根據初步消息，火車司機不幸喪命，許多乘客受傷。」

路透社報導，義大利緊急服務單位今天表示有2死18傷。

根據義大利艾吉新聞社（AGI），第2名受害者以直升機送至杜林醫院，最後傷重不治。

其他媒體報導，意外發生時，這名受害者人在伴隨大卡車行駛的小貨車裡。

「義大利時報」（La Stampa）報導，這輛小貨車行駛在大卡車前方，安然通過平交道，但後方的大卡車來不及通過，卡在鐵道上。

媒體報導，其他許多傷者都在醫院接受治療，包括4名傷勢嚴重的受害者。

艾吉新聞社報導，其中一名女性頭部受傷，傷勢嚴重，但她神智清楚。

23歲的馬基歐里奧（Paolo Malgioglio）告訴義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）：「一切發生得非常突然，我感覺火車突然斷裂，然後發現自己陷入地獄，四周一片黑暗。」