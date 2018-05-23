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護士遭感染 印度南部立百病毒疫情疑擴散

2018-05-23 22:11中央社 新德里23日專電

印度克勒拉省的立百病毒疫情可能已經擴散，除了卡利克特縣已有12人感染死亡外，另一城市芒加羅市今天也通報兩起疑似病例。

印度媒體報導，據官方統計，卡利克特縣（Kozhikode）爆發的立百病毒（Nipah Virus）疫情，迄今已造成12人死亡，116人曾與病患接觸，94人在家隔離檢疫，另有22人在醫院檢疫。

立百病毒疫情有擴散的跡象，除了卡利克特縣，印南媒體「新聞分鐘」（The News Minute）報導，芒加羅市（Mangalore）也通報兩起疑似病例，疑似患者分別是20歲女子與75歲男子。

當局指出，疑似感染的女子曾去過卡利克特縣佩蘭布拉（Perambra）的醫院，當時有一名護士因照顧患者遭感染，在醫院治療，女子一直與護士維持聯繫。

兩名疑似病例檢體已送往曼尼帕爾病毒研究中心檢驗，如呈現陽性，將再由印度國家病毒研究所確認。

疑似感染立百病毒的女子在一家私人醫院治療，男子在公立溫洛克醫院（Wenlock Hospital），兩人都被隔離。

卡省政府下令各醫院，遇到可疑病例立即通報，採樣檢驗，持續追蹤。由於感染病毒的死亡率高達70%，印度坊間有說法指政府已確認病毒由蝙蝠傳染，引起民眾恐慌。

克勒拉省（Kerala）衛生廳次官薩德南（RajeevSadanand）呼籲民眾不必恐慌，在政府確認蝙蝠採樣檢體有無立百病毒抗原之前，勿聽信謠言。

世界衛生組織（WHO）指出，立百病毒目前無藥可醫，1988年起已在馬來西亞、孟加拉和印度造成超過260人死亡。

感染立百病毒會出現類似流行感冒，如發燒、頭痛等症狀，可能會引發腦炎，造成患者呼吸困難、精神錯亂、失去方向感和昏迷等。

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