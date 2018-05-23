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日首製醫療用胚胎幹細胞 擬供產學使用

2018-05-23 20:37中央社 東京23日專電

日本京都大學昨天宣佈，成功製造出可用於再生醫療的人體胚胎（ES）細胞，預估7月起可提供給企業、大學等的醫療機構使用。

日本經濟新聞、每日新聞等報導，去年3月京都大學向日本政府申請計畫進行醫療用ES細胞的製造。京都大學與京都市的足立醫院合作，在獲得患者同意之下，提供接受不孕症治療時用剩的胚胎（受精卵）製造ES細胞。

ES細胞與誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）一樣是可以培育成所有組織的「萬能細胞」。

這次負責製造人體ES細胞的京都大學病毒暨再生醫科學研究所教授末盛博文說：「iPS細胞與ES細胞的性質幾乎相同，希望兩者的研究能並行，以比較安全性、有效性，這將有助於提升再生醫療。」

京都大學將在接獲大學、企業和研究機構的申請後，7月左右開始提供ES細胞。目前已接到企業等機構的洽詢。

至於有關費用，若提供給以研究為目的的大學的話，1個容器（細胞數約200萬個）收費3萬日圓（約新台幣8200元），若提供給企業做為商業利用的話，收費6萬日圓。獲得ES細胞的機構將用於臨床試驗等用途。

再生醫療的人體胚胎（ES）細胞效果一旦獲得證實後，經獲得日本政府的批准後，企業和醫療機構將可儲備ES細胞，用於治療。

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