親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08聯合新聞網 綜合報導

星巴克。（美聯社）
星巴克。（美聯社）
分享
美國費城一家星巴克4月12日因為拒絕讓2名沒消費的非裔男子借用廁所，引發軒然大波。一個多月後，星巴克的CEO宣佈新政策，未來只要民眾有需求，就算沒消費也能使用星巴克洗手間。

當時，2名非裔男子尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓遜（Donte Robinson）進入費城一家星巴克，聲稱是為了等待朋友而沒有點餐。期間，2人向店家表示想使用洗手間卻被拒絕，星巴克員工還報警，警員到場以「非法侵入」將他們上手銬帶走，後來雖然獲釋，該店店員卻被批評是種族歧視，星巴克其後亦致歉。

事發後，星巴克定在下周二（29日）關閉全美國8,000間分店，以進行跟種族歧視有關的員工培訓，並宣佈未來只要民眾有需求，就算沒消費也能使用星巴克洗手間。消息一出，美國國內反應兩極，有些人表達支持，但有些人則認為這項政策恐怕增加星巴克變成公共洗手間的可能性，甚至影響有在店內消費的顧客權益。

然而，並非世界上每個國家的星巴克都會遵守這項文明規定，新加坡22日的消息表示，國內星巴克無需遵守「無論是否有消費，旗下店鋪必須把每一個進入店内的人視為顧客。」的相關條例。新加坡星巴克在答覆《亞洲新聞台》詢問時只說，本地星巴克會不斷檢討公司政策，以「第三聚點」為原則，致力營造一個溫馨、舒適的餐飲環境。而所謂的「第三聚點」原則，就是允許連鎖經營者自行決定對店內沒有消費的人，採取應對方式。

此文一出，有網友表示贊同，認為「有太多學生喜歡長時間泡在裡面做功課，怎麼做生意呀」、「Good Idea，否則想要進去打搶（的人）也被當顧客」、「應該是這裡的租金貴吧！咖啡比一盤雞肉飯還貴」；但也有人說「國民有錢，不消費絕對不好意思進去，這規定在新加坡没啥作用。」

費城警察局長19日對警方在星巴克門市逮捕2名非裔男子公開道歉。（圖取自費城警察局...
費城警察局長19日對警方在星巴克門市逮捕2名非裔男子公開道歉。（圖取自費城警察局臉書https://www.facebook.com/phillypolice
分享

星巴克
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

他日騎130公里的崎嶇路 只為維護偏鄉孩童受教權

2018-05-23 17:33

影／男子無懼獵豹好奇抓咬 濺血仍要拍下珍貴時刻

2018-05-23 17:20

奈良鹿、福井恐龍…日新版「各地繪圖車牌」美哭！

2018-05-23 14:52

今夏該讀的5本書 比爾蓋茲公布書單

2018-05-23 14:22

體重失控！2045年全球肥胖人口將達22%

2018-05-23 14:17

影／俄行銷公司幫寫假評論 助餐廳搶攻世足觀光財

2018-05-23 12:59

曾被嫌棄！破鞋盒裡的中國花瓶價值至少1765萬元

2018-05-23 12:55

研究：全球肥胖人口2045年預計將達22%

2018-05-23 11:23

家長幫小孩請假出國算「蹺課」？ 警察機場攔截要抓

2018-05-23 11:01

他鄉蘇利南：他們說華人「殖民」了這個國家？

2018-05-23 09:26

NASA雙衛星成功升空 觀測地球水資源

2018-05-23 09:20

戰爭危機手冊大改版 中立國瑞典在害怕什麼？

2018-05-23 09:00

你有「三角巧克力通道」嗎？ IG最新風潮是這個

2018-05-22 23:00

全球最熱門博物館 羅浮宮居冠台北故宮第13

2018-05-22 21:25

顛覆刻板印象 經營人脈內向者優於外向者

2018-05-22 11:35

美研究顯示 低薪會影響大腦思維與記憶能力

2018-05-22 08:50

「創作，會活得比人還久！」--林軒宇導演專訪

2018-05-21 10:45

「電影除了是生命，更是我的信仰」—袁勳導演專訪

2018-05-21 10:43

名車駕駛缺道路禮儀 研究指權力讓人腐敗

2018-05-21 09:18

「令每日不枉過」—郭昱辰導演專訪

2018-05-17 11:06

「影像創作不只技巧，還有社會責任」張哲魁導演專訪

2018-05-17 11:02
看更多

熱門文章

1架30億元 F-35以色列首度實戰

2018-05-23 00:30

家長幫小孩請假出國算「蹺課」？ 警察機場攔截要抓

2018-05-23 11:01

戰爭危機手冊大改版 中立國瑞典在害怕什麼？

2018-05-23 09:00

當保時捷撞上法拉利… 價值千萬超跑對決稀巴爛

2018-05-23 10:50

70歲已懷孕六個月 老婦人將創下新世界紀錄？

2018-05-23 10:57

川普：未就中興案與北京達成協議 川金會恐取消或延期

2018-05-23 01:23

聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 20:19

紐時：台灣將把太平島打造成人道救援中心

2018-05-23 14:55

中興通訊遭美制裁 虧損估計至少952億元

2018-05-23 12:05

北韓為何拆除核試驗場？專家：為湮滅核武發展證據

2018-05-23 11:21

川金會可能延期 川普不悅大陸暗中搞鬼

2018-05-23 03:09

憂川普放中興一馬 美國會搶先畫紅線

2018-05-23 06:32

「川金會」生變？ 川普：可能延期舉行

2018-05-23 03:09

30歲失業男在家啃老遭父母告 法院下令「搬出去」

2018-05-23 12:35

曾被嫌棄！破鞋盒裡的中國花瓶價值至少1765萬元

2018-05-23 12:55

為中興通訊制裁解套 川普擬提出新懲罰方案

2018-05-23 06:00

紐時：川普團隊自亂陣腳 對中談判該贏未贏

2018-05-23 14:06

今夏搭機赴美須有心理準備！2因素使暑期載客量破紀錄

2018-05-23 16:35

台灣女遊客峇里島遭劫財 警開槍射傷2嫌

2018-05-23 17:57

今夏該讀的5本書 比爾蓋茲公布書單

2018-05-23 14:22

紐時：川普暗示立場鬆動 不堅持北韓立即全面去核

2018-05-23 10:44

美國防工業廠商看好台灣 將開設在台辦公室

2018-05-23 10:16

影／對川金會下指導棋？川普：習主席是世界級撲克玩家

2018-05-23 13:32

影／男子無懼獵豹好奇抓咬 濺血仍要拍下珍貴時刻

2018-05-23 17:20

8個月僅上16天班 印工程師稱「神的化身」不克上班

2018-05-23 18:25

俄核子潛艦海上成功試射4枚洲際彈道飛彈

2018-05-23 08:36

他日騎130公里的崎嶇路 只為維護偏鄉孩童受教權

2018-05-23 17:33

川金會恐延期、川普對中美談判不滿意 美股收低

2018-05-23 06:34

始終找不到239人 馬航MH370搜尋任務29日結束

2018-05-23 21:25

新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08

英明年分手歐盟 英國人搶當德國人

2018-05-23 20:03

放過中興？川普：正考慮要不要給習近平這個人情

2018-05-23 14:07

影／川普高球場槍擊案 警匪交火影片曝光

2018-05-23 17:51

美財長：改變對中興通訊懲罰 不會影響國安

2018-05-23 01:06

布侖特油價 再度飆上80美元

2018-05-23 00:53

川金會3週後登場 美最先進驅逐艦駛抵日本

2018-05-23 01:05

誰是貝佐斯最佩服的企業主管？原來是這三人

2018-05-23 17:28

中國南海軍事化 越南學者：一帶一路戰略的一步

2018-05-23 12:01

奈良鹿、福井恐龍…日新版「各地繪圖車牌」美哭！

2018-05-23 14:52

義大利總理提名人疑誇大學歷 校方打臉「只有借書證」

2018-05-23 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top