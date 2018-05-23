新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08 聯合新聞網 綜合報導



星巴克。（美聯社） 分享 facebook 美國費城一家星巴克4月12日因為拒絕讓2名沒消費的非裔男子借用廁所，引發軒然大波。一個多月後，星巴克的CEO宣佈新政策，未來只要民眾有需求，就算沒消費也能使用星巴克洗手間。

當時，2名非裔男子尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓遜（Donte Robinson）進入費城一家星巴克，聲稱是為了等待朋友而沒有點餐。期間，2人向店家表示想使用洗手間卻被拒絕，星巴克員工還報警，警員到場以「非法侵入」將他們上手銬帶走，後來雖然獲釋，該店店員卻被批評是種族歧視，星巴克其後亦致歉。

事發後，星巴克定在下周二（29日）關閉全美國8,000間分店，以進行跟種族歧視有關的員工培訓，並宣佈未來只要民眾有需求，就算沒消費也能使用星巴克洗手間。消息一出，美國國內反應兩極，有些人表達支持，但有些人則認為這項政策恐怕增加星巴克變成公共洗手間的可能性，甚至影響有在店內消費的顧客權益。

然而，並非世界上每個國家的星巴克都會遵守這項文明規定，新加坡22日的消息表示，國內星巴克無需遵守「無論是否有消費，旗下店鋪必須把每一個進入店内的人視為顧客。」的相關條例。新加坡星巴克在答覆《亞洲新聞台》詢問時只說，本地星巴克會不斷檢討公司政策，以「第三聚點」為原則，致力營造一個溫馨、舒適的餐飲環境。而所謂的「第三聚點」原則，就是允許連鎖經營者自行決定對店內沒有消費的人，採取應對方式。