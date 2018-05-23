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影／俄行銷公司幫寫假評論 助餐廳搶攻世足觀光財

2018-05-23 12:59聯合報 記者陳祐元╱即時報導

足壇盛事「2018年世界盃足球賽」（2018 World Cup）6月14日即將在俄羅斯登場，12個主要比賽城市的商家已做好準備，迎接來自世界各國的遊客，知名飯店、餐廳評論網站「TripAdvisor」自然成為兵家必爭之地，近期就有行銷公司推出「假評論」服務，藉由假帳號衝高部分店家的曝光率，讓它們在世足期間能有更多人光顧。

俄國行銷公司「Bacon Agency」創造出許多帳戶，並透過不同的IP位址、行動裝置及瀏覽器，躲過TripAdvisor的演算法判定，讓系統誤以為這些帳號都是真有其人，之後再要求店家提供菜單、餐點照等圖片，讓他們在「創作」評論時更有說服力；公司執行合夥人波登諾夫（Roman Baldanov）表示，店家只須支付35000盧布（約570美元），就能進入餐廳評論排行榜前10名。

不過若是細看這些評論，會發現裡面的用字遣詞相當雷同，而且幾乎都是以俄文書寫；根據路透記者觀察，克羅埃西亞與奈及利亞6月16日將在加里寧格勒（Kaliningrad）對戰，近1個月來當地至少已有6家餐廳人氣不正常飆升，義大利餐廳「Peperonchino」過去1周只會有1則評論，但近2周已收到45則圖文並茂的5星評論，也讓它的排名從28名升至第2名。

波登諾夫認為，餐廳花錢求評論並非罪大惡極之事，有些店可能因為地點關係顧客不多，但它的餐點相當美味，才會想藉由假評論衝高店家人氣；不過他也打趣表示，目前還沒有店家向他們購買假評論服務，因為當他向餐廳詢問意願時，得到的答案往往是「謝了，我們自己早已這麼做。」

TripAdvisor發出聲明，表示「反對任何操縱商業排名的企圖」，而他們也會加派人力調查假評論情況，避免消費者在世足賽期間踩到地雷。

俄羅斯有行銷公司提供餐廳「假評論」服務，讓它們在短時間內衝高評論數、增加曝光率，...
俄羅斯有行銷公司提供餐廳「假評論」服務，讓它們在短時間內衝高評論數、增加曝光率，藉此在世足賽期間吸引更多外國球迷光顧。路透
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義大利俄羅斯奈及利亞
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