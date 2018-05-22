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你有「三角巧克力通道」嗎？ IG最新風潮是這個

2018-05-22 23:00聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

繼胸部「事業線」、腹部「馬甲線」、臀部「微笑線」之後，Instagram（IG）現在最夯的拍照主題是「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），這是指大腿根部中間形成的倒三角形縫隙，因為剛好能卡住瑞士三角巧克力，故以此為名。

夏天到了，許多歐美女星和網紅紛紛在IG上傳穿著比基尼的辣照，而擁有「三角巧克力通道」則成為性感的最新象徵。

實境秀明星凱特•萊特（Kate Wright）展現火辣身材和完美的「三角巧克力通...
實境秀明星凱特•萊特（Kate Wright）展現火辣身材和完美的「三角巧克力通道」。（取自英國每日郵報）
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曾參加實境節目「愛之島」的卡拉•德拉華德（Cara De La Hoyde），上...
曾參加實境節目「愛之島」的卡拉•德拉華德（Cara De La Hoyde），上傳擁有「三角巧克力通道」的背影照。（取自英國每日郵報）
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巧克力網紅瑞士
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