星亞洲潛水展 台灣列亞太15大潛點

2018-05-22 18:31 中央社 新加坡22日專電



觀光局新加坡辦事處主任林信任今天表示，2018年亞洲潛水展（AsiaDive Expo）把台灣列為亞太15大潛點之一，凸顯台灣獨特地理位置與潛水美景，獲全球潛水人士青睞。

新加坡2018年亞洲潛水展於4月6日到8日舉行，交通部觀光局今年首度參展，並邀請綠島海洋觀光大使廖佑桓（Yorko Summer），分享綠島潛場。

林信任今天向中央社記者表示，亞洲潛水展是全球重要潛水展之一，集聚東南亞與歐美專業潛水業者。這群專業潛水人士同時具有呼朋引伴效果，透過社群媒體散播良好的潛點，觀光效應不容小覷。

林信任說，亞洲潛水展主辦單位選出亞太15大潛場，包括菲律賓、泰國、印尼、摩鹿加群島、拉賈安帕特群島（Raja Ampat）、馬來西亞、台灣、澳洲昆士蘭、聖誕島（Christmas Island）、斐濟、關島、索羅門群島、馬里亞納、帛琉、南韓濟州島。

他說，觀光局今年首度參展，獲台灣上中下游潛水業者全力配合，介紹多彩繽紛的水下世界，讓諸多國際潛水攝影大師驚豔不已，最近也成浪漫婚紗的水下拍攝熱點。

林信任引述亞洲潛水展的一份報告表示，台灣共有墾丁、蘭嶼、綠島、小琉球及東吉嶼等5個主要潛場，墾丁國家公園是其中最熱門潛場，擁有全球60%以上的珊瑚種類、1000種以上魚類。由於黑潮經過，讓這個海域充滿海洋魚類，不僅有劍魚、金槍魚，甚至也有座頭鯨、抹香鯨。

他表示，這份報告同時列舉以雙髻鯊成群出沒聞名的綠島海域，不過，強勁的海流只有經驗豐富的潛水者才能感受到其中的魅力。

他說，台灣除颱風季節外，其他時間大多是舒適與終年皆宜的潛水季節。

林信任說，4月亞洲潛水展結束後，與會的評審團經過一段時間嚴格評選，「台灣館」榮獲最佳攤位設計獎。這項殊榮對台灣推廣今年的海灣旅遊年是一大肯定，而台灣列為亞太15大潛點之一，更讓台灣令人歎為觀止的水下世界生態廣受全球關注。