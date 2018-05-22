親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

領導者無能足以禍國殃民 謝金河：給小英總統參考

佯稱高級英國進口機油 實際是國產製或韓製油

影／少一點會更好！日本極簡主義者體悟人生哲學

2018-05-22 15:32聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自reuters
圖擷自reuters
分享
你有想過自己需要什麼嗎？生活在現代，我們的日常生活面臨著許許多多五花八門的誘惑，各種不同的商品、琳瑯滿目的視覺饗宴，侵略的消費型廣告充斥你我觸目所及的豐富，也許你未必需要、也可能根本一點用處也沒有，但無形之間的逐漸累積，成了家中愈來愈沒有空間的壓迫。

曾幾何時，你可能從來都沒有檢視過自家的物品，究竟什麼是應該保留的、有什麼又是一時興起買回不該需要的？這對這一群日本（Japan）正崇尚「極簡主義」（minimalists）信仰的人來說是絕對無法接受的陋習，而事實上，「少就是好」成了他們生活最純粹的歸依。

在日本，Fumio Sasaki有一間朋友比喻為「偵訊室」的房子──他只簡單擁有三件襯衫、四件褲子、四雙襪子和幾個簡單的生活清潔用品。

當然，他並不是窮，今年36歲的他已經在公司擁有不錯的職等，不過，他選擇了自己最喜歡的生活方式，而日本近年來正強烈吹起這股「減法的人生」。

受到了日本禪宗的信念和新美學主義的訴求，許多人家中已經不復見雜亂無章的擁擠，就像是自己家中儼然一間新型態的「無印良品」空間，在狂熱的消費主義下逆勢崛起──他們只買需要的、認真思考真正要帶回家的，結果發現無慾無求的生活，帶給自我更大的快樂。

Fumio Sasaki曾經也是一位熱愛閱讀、音樂和電影的知性男子，他也有強烈的收藏慾望，一整個房間都是它滿滿自各國帶回來的經典，然而他分享，「我會一直想我缺了什麼、還有什麼沒買到，偏執的情緒成了影響心情的盲目。」

「你可能擁有比一般人多了很多的東西，但這不意味著你重視或喜歡你擁有的所有物品。」他分享，「我成了極簡主義者，所以我讓我真正喜歡的東西出現在面前，畢竟過多的物慾成了影響心情的極大因素。」

圖擷自reuters
圖擷自reuters
分享

後來，他花了兩年的時間把所有的蒐藏變賣或贈予好友，「在保養蒐藏品和購物上花了時間更少了，也意味著我有更多時間和朋友、家人度過，我也安排了更多旅行，覺得人生更快樂自在。」

在極簡主義者的家中，他們只保留真正需要的物品，有時候甚至連床鋪都沒有，只是簡單地打個地舖；這些人鍋碗瓢盆不多，浴室中清潔保養的東西也有限；冰箱、櫥櫃等收納空間當中，也是可以不要放的東西都不放。

而極簡主義者分享，很神奇的是，當東西愈少、空間愈遼闊，人們的心情也有如海闊天空般自在。

他談到，無論我們是獨居還是與其他人同住，很少有人承認另一個室友的存在──「這個室友被命名為『事物』，佔據的空間通常比人們擁有的空間還大得多。」

「換句話說，我們大多數人都在為物品支付房租和貸款。」

圖擷自reuters
圖擷自reuters
分享

但回過頭來，有太多太多東西根本是不需要的，甚至在櫃子塵封許久的角落，有著當初興高采烈買回但早已忘卻的物品──這些也許當初是捨不得丟、有紀念價值、不希望丟的東西，真的有必要留下的重要嗎？

在葛瑞格麥基昂（Greg McKeown）的著作《少，但是更好》中，曾談到衣服選擇與淘汰的問題。不要問：「我以後還有沒有機會穿這件衣服？」你要問的是更嚴謹、更嚴厲的問題：「我喜歡這件衣服嗎？」、「我穿這件好看嗎？」以及「這件我會常穿嗎？」如果答案是否定的，你就知道它是該淘汰的對象了。

假設你已經把衣服分成了「必須保留」和「可能應該處理掉」這兩堆。可是你真的準備好要把「可能應該處理掉」的那一堆裝進袋子裡送走了嗎？畢竟，我們仍有成本偏誤的感覺。

研究發現，我們在替已經擁有的物品估價時，往往會高估它們的價值，也因此，我們會發現自己更難擺脫它們。如果你還沒走到這一步，不妨問問這個殺手級的問題：「如果我不是已經有了這件衣服，我會花多少錢去買它？」這招通常管用。

此外，有趣的是，許多日本崇尚極簡主義者往往相信擁有較少的物品在當地是非常實用的，特別是一旦當地震發生時，30％至50％傷亡的主因通常是被墜落中的傢俱擊中，「但是在極簡主義者的房間裡面，你根本不需要擁有這樣的擔憂。」

（作者／魯皓平 本文出自2018.5.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

歧視外國客？日知名壽司店不給選口味 還直接少出餐

2018-05-22 13:41

別老是想把我！ 美女咖啡師列十大奧客行為

2018-05-22 14:42

她跳傘截癱「終生無法行走」 現能漫步海灘樂玩水

2018-05-22 15:09

極端熱浪擊南亞！喀拉蚩44°C，巴基斯坦65人熱死

2018-05-22 12:09

顛覆刻板印象 經營人脈內向者優於外向者

2018-05-22 11:35

「你已經死了！」被破解的希特勒生死之謎

2018-05-22 10:21

韓國研究：30歲以上男性平均3人有1人死於吸菸

2018-05-22 10:07

美研究顯示 低薪會影響大腦思維與記憶能力

2018-05-22 08:50

美太空貨船升空 載運極低溫和水泥實驗裝置

2018-05-21 22:52

駐馬處哲學茶席 分享松山菸廠文創故事

2018-05-21 22:26

影／為攻頂失9指 日本登山家第8度挑戰珠峰死亡

2018-05-21 18:05

「你已經死了！」希特勒生死之謎，法國學者破解

2018-05-21 16:45

巴西地偏小島 12年來首位寶寶來報到

2018-05-21 12:46

「創作，會活得比人還久！」--林軒宇導演專訪

2018-05-21 10:45

「電影除了是生命，更是我的信仰」—袁勳導演專訪

2018-05-21 10:43

名車駕駛缺道路禮儀 研究指權力讓人腐敗

2018-05-21 09:18

「令每日不枉過」—郭昱辰導演專訪

2018-05-17 11:06

「影像創作不只技巧，還有社會責任」張哲魁導演專訪

2018-05-17 11:02
看更多

熱門文章

美中貿易休兵 美元指數升破94、道瓊漲逾350點

2018-05-21 22:52

英國王室 公布哈利王子結婚照

2018-05-21 23:20

影／為攻頂失9指 日本登山家第8度挑戰珠峰死亡

2018-05-21 18:05

狠母賣男嬰！父苦尋回竟發現非親生 仍爭取撫養

2018-05-22 09:55

川金會生變？ 川普怒了！要陸管制北韓邊境

2018-05-21 23:48

馬國弊案千億黑錢主角 傳藏身台灣

2018-05-21 18:58

【重磅快評】習大改劇本 川金會成了變調的川習會

2018-05-22 11:25

特斯拉Model 3 遭權威消費雜誌評：有「重大瑕疵」不推薦

2018-05-22 07:28

BBC爆紅教授凱利：川普被騙去見金正恩且不配得諾獎

2018-05-21 23:16

貿易談判如簽「辛丑條約」？網友：中方代表比美方年輕

2018-05-22 09:56

不想養小孩 醫生在女友飲料裡偷加墮胎藥害她流產

2018-05-22 10:32

金正恩變臉…川普怕川金會出糗 急電文在寅問分明

2018-05-22 00:55

加密幣泡沫 衝擊DRAM市場

2018-05-22 01:41

比人類更愛國！烏克蘭間諜海豚被俄國抓走 絕食而亡

2018-05-22 11:59

美揚言對伊朗祭出史上最強制裁

2018-05-21 23:30

不只北韓 南韓也怪美國安顧問波頓使「川金會」生變

2018-05-22 10:16

哈利梅根大婚回禮袋 約10萬元待價網拍

2018-05-22 08:44

紐時：川普害怕下月見金正恩時 將遇「政治尷尬」場面

2018-05-21 17:20

歧視外國客？日知名壽司店不給選口味 還直接少出餐

2018-05-22 13:41

川普吹噓貿易談判進展 酸民主黨與歐巴馬「沒做事」

2018-05-21 21:06

你在日本有日租公寓嗎？日本政府下月起加強取締未立案

2018-05-21 17:32

立百病毒無藥醫 印度南部已3人死亡

2018-05-21 22:50

美中貿易戰停火 道瓊上漲近300點

2018-05-22 06:42

議員：川普欲本任期解決北韓危機 不排除動武

2018-05-21 20:37

超級電池工廠 車商新戰場

2018-05-22 01:41

川普籲中國嚴守中國與北韓邊界

2018-05-21 20:36

調高財測又買回股票 DRAM大廠美光利多連連

2018-05-22 07:34

陸轟炸機南海起降訓練 越南抗議

2018-05-21 22:16

Fed面臨通膨噴出震撼

2018-05-22 01:41

潘斯嗆北韓別耍川普 川普也可能退出川金會

2018-05-22 08:23

影／中美貿易戰休兵？兩國內部都有疑慮

2018-05-21 17:53

學者：美中衝突問題 只是往後拖

2018-05-22 01:39

別老是想把我！ 美女咖啡師列十大奧客行為

2018-05-22 14:42

委內瑞拉大選／馬杜洛爭議中連任 歐美拒承認

2018-05-22 00:13

前朝爛帳 馬哈地：馬來西亞負債逾兆令吉

2018-05-21 17:47

Fed官員稱加密貨幣是場鬧劇 分析師：價格可能歸零

2018-05-22 10:56

停火之後回馬槍？美對中國由越南轉口鋼品課徵高額關稅

2018-05-22 08:50

夏威夷火山噴發 當局警告腐蝕性霧靄來襲

2018-05-21 21:59

諾貝爾經濟學家席勒再發警告 加密幣好像1世紀前的失敗翻版

2018-05-22 09:45

紐時：川普軟硬兼施 對中國不管用

2018-05-22 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top