缺乏廁所 逾3分之1南亞女孩生理期沒去上學

2018-05-22 15:46 中央社 新德里22日綜合外電報導



一項研究報告指出，超過1/3南亞女孩在生理期期間沒去上學，原因常是當地缺乏廁所或衛生棉，且很多人在青春期之前都沒有接受生理期相關知識的教育。示意圖／ingimage 分享 facebook

一項研究報告今天指出，超過1/3南亞女孩在生理期期間沒去上學，原因常是當地缺乏廁所或衛生棉，且很多人在青春期之前都沒有接受生理期相關知識的教育。

路透社報導，這項由「水與衛生設施組織」（WaterAid）和聯合國兒童基金會（UNICEF）所做的研究發現，南亞地區大部分國家的廁所數量都低於世界衛生組織（WHO）所訂每25名女孩一間的標準，因此讓學生於生理期期間難以去學校上課。

研究報告指出，尼泊爾有一個縣，每170名女孩僅有一間廁所能使用。

「水與衛生設施組織」執行長韋恩萊特（TimWainwright）說：「女孩擁有不可剝奪的受教權，如果缺乏衛生用品或學校沒有乾淨的廁所，她們就有可能不去上學，進而喪失受教權。」

「政府只需確保每間學校有乾淨水源、像樣的廁所和良好的衛生條件。」

研究報告指出，南亞地區缺乏生理期的相關教育。斯里蘭卡2/3女孩表示，她們在生理期開始前都沒有獲得相關資訊。

研究報告的共同作者馬洪（Therese Mahon）表示，這會在已有生理期相關禁忌的地區產生不良影響。

「水與衛生設施組織」區域計畫負責人馬洪說：「女孩常常向她們的母親和老師尋求幫忙，但若她們本身缺乏自信和相關知識，可能會將種種禁忌流傳下去。」

「其中一個普遍看法是，生理期是骯髒的祕密。」

一些南亞文化認為，生理期女性是不純潔的，這段期間不許進入宗教場所、需受飲食檢查或被迫離群索居。

由於缺乏對生理期的認識，她們常面臨社會上歧視、生育方面問題和自尊感低落。

維權人士表示，這個話題很少被公開討論，沉默會使年輕女孩懵懂無知，易受社會排斥。