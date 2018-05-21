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美太空貨船升空 載運極低溫和水泥實驗裝置

2018-05-21 22:52中央社 坦帕21日綜合外電報導

美國航太公司「軌道ATK」的無人太空貨船天鵝號今天發射升空，除載運補給太空站太空人的食物和新的太空耕種裝置，還包括測試極低溫度和失重狀態下水泥如何成形等實驗的設備。

法新社報導，白色並飾有美國國旗的天蠍號火箭（Antares）搭載著天鵝號（Cygnus），於凌晨4時44分從維吉尼亞州瓦勞埔島（Wallops Island）發射升空。天鵝號太空貨船預計24日抵達國際太空站（ISS）。

美國國家航空暨太空總署（NASA）為供應繞行軌道的太空站物資，和「軌道ATK」（Orbital ATK）簽訂19億美元補給合約，這是第9趟航程。天鵝號這趟共載運3500公斤的貨物，和34項新實驗的設備。

其中一項是新的低溫原子實驗室（Cold Atom Lab，CAL），它將嘗試製造宇宙中任何地方人類所能製造的最低溫度。NASA希望這項實驗將為現代物理學帶來新的突破。

NASA在聲明中表示：「CAL先製造比太空真空還冷100億倍的溫度，接著再用雷射和磁力讓原子減速，直到幾乎靜止。實驗結果可能促成數項科技設備改善，包括感測器、量子電腦和太空船航行使用的原子鐘。」

此外，為了讓探索火星的人類能夠在當地設立營區，他們需要建造能居住和保護機具的場所，因此其中一項實驗是測試水泥在太空中的反應，看看水泥是否能夠像在地球上變硬和凝固。

天鵝號這回還載運能夠加強太空人自種食物能力的實驗裝置，稱為「植物培養01」（Plant Habitat-01）。國際太空站首席科學家柯斯蒂羅（Kirt Costello）表示，它含有「不同於國際太空站至今所有植物培養裝置的封閉環境」。

太空人低溫NASA
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