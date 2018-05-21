駐馬處哲學茶席 分享松山菸廠文創故事

2018-05-21 22:26 中央社 吉隆坡21日專電



馬來西亞台北經濟文化辦事處主辦的「Tea Philo哲學茶席」系列講座，將邀請台北松山文創園區執行總監周琍敏，分享台灣老菸廠變成新文化創意產業的故事。

駐馬來西亞辦事處今天發表聲明說，這項由雲手文創基金會策劃與執行的座談，將於26日晚上7時在吉隆坡邵氏大廈的紫藤茶文化廣場舉行，主題為「打造屬於創作者的文化創意樞紐」。

沈寂80年後，台北松山菸廠以藝術文創空間迅速成為設計、文創以及藝術文化的旗艦基地。這個園區以「原創」為其核心價值，透過各式扶植計畫、活動策辦、展演製作，搭建起創意的平台。

聲明指出，松山菸廠文創園區執行總監周琍敏將園區打造成台北市的原創基地，成為一個全台唯一產官學研聚集的創意聚落，同時也讓「創新」成為園區中最重要的精神，讓「原創」成為園區推廣的價值。

其中，「松菸小賣所」文創共好平台風格選品店2015年榮獲紅點室內設計大獎。2016年正式啟用「松菸創作者工廠」創意平台，將製菸場域轉型為文化職人創意空間，提供工作空間、機具設備、國際交流等完整服務，成為台北市全新的文創人才匯聚基地。

2017年，周琍敏以「松菸製造」、「前店後廠」、「微型市集」為三大主軸，成功打造全新風格創意聚落「松菸風格店家」。

「Tea Philo哲學茶席」是一個以哲學、人文、及藝文思潮探索個人社會價值的系列沙龍座談，藉茶飲及無拘束的空間，讓主講人與出席者能近距離交流。

哲學茶席除邀請台灣傑出團體或個人蒞馬作經驗分享，並邀馬來西亞各領域人士出席回饋給予意見，活動免費入場，須預先報名。台北松山文創園區執行總監周琍敏26日的講座，全程以英語及華語進行。