影／為攻頂失9指 日本登山家第8度挑戰珠峰死亡

2018-05-21 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



法新社報導，日本北海道36歲登山家栗城史多（Nobukazu Kuriki），21日在第8度挑戰世界第一高峰珠穆朗瑪峰（聖母峰，Mount Everest）時死亡。

栗城史多從2009年開始挑戰珠峰，2012年他在攝氏零下20度的一個雪洞待了兩天後，因凍傷失去9根手指頭。但他仍不放棄，一再為完成夢想登山挑戰。

觀光官員從基地營表示， 栗城史多被人發現死於海拔7400公尺的第二營中。官員說：「雪巴嚮導發現他死於帳篷內。」

由於通訊不良，目前仍不清楚細節。