親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

併購再一樁？ 國巨22日暫停交易

錄節目精神崩潰？余祥銓憂鬱症復發急住院

影／為攻頂失9指 日本登山家第8度挑戰珠峰死亡

2018-05-21 18:05聯合報 記者王麗娟╱即時報導

法新社報導，日本北海道36歲登山家栗城史多（Nobukazu Kuriki），21日在第8度挑戰世界第一高峰珠穆朗瑪峰（聖母峰，Mount Everest）時死亡。

栗城史多從2009年開始挑戰珠峰，2012年他在攝氏零下20度的一個雪洞待了兩天後，因凍傷失去9根手指頭。但他仍不放棄，一再為完成夢想登山挑戰。

觀光官員從基地營表示， 栗城史多被人發現死於海拔7400公尺的第二營中。官員說：「雪巴嚮導發現他死於帳篷內。」

由於通訊不良，目前仍不清楚細節。

北海道1指登山家栗城史多21日死於珠峰攻頂途中。 翻攝自網路
北海道1指登山家栗城史多21日死於珠峰攻頂途中。 翻攝自網路
分享

北海道
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

「你已經死了！」希特勒生死之謎，法國學者破解

2018-05-21 16:45

LG會長辭世 40歲養子接班

2018-05-21 14:50

巴西地偏小島 12年來首位寶寶來報到

2018-05-21 12:46

「創作，會活得比人還久！」--林軒宇導演專訪

2018-05-21 10:45

「電影除了是生命，更是我的信仰」—袁勳導演專訪

2018-05-21 10:43

白人不純都有罪？歐美再起「極右派優生學」

2018-05-21 09:36

名車駕駛缺道路禮儀 研究指權力讓人腐敗

2018-05-21 09:18

夏威夷火山岩漿流到太平洋 污染夢魘還沒完

2018-05-21 08:49

影／有IG、趴趴走 「海之雞」珊米成另類網紅

2018-05-20 17:33

時光的製圖學：為人類歷史畫「地圖」？

2018-05-20 16:27

「令每日不枉過」—郭昱辰導演專訪

2018-05-17 11:06

「影像創作不只技巧，還有社會責任」張哲魁導演專訪

2018-05-17 11:02
看更多

熱門文章

乞婦病死街頭 警方調查發現存款超過3千萬

2018-05-21 10:10

美中貿易戰停火 發布聯合聲明

2018-05-21 00:43

希特勒逃到南美？法科學家用他的爛牙打破陰謀論

2018-05-21 12:15

當查理牽起親家母的手 哈利大婚5個值得留念的時刻

2018-05-21 11:00

哈梅完婚掀英國王室改革 日本天皇家族改革也近？

2018-05-20 23:32

美中貿易停火非停戰 聯合聲明背後有三大真相

2018-05-21 09:53

貴鬆鬆！油價每桶站上80美元 贏家與輸家有誰？

2018-05-20 22:04

未直奔蜜月地點 哈利梅根先回倫敦履公務

2018-05-20 21:18

非裔王妃受矚目 傳婚紗梅根埋單

2018-05-20 23:34

走路回頭一直看到豬？ 警：他沒醉 他真的被豬跟蹤

2018-05-21 10:08

夏威夷火山岩漿流到太平洋 污染夢魘還沒完

2018-05-21 08:49

太空中都看得見！哈利梅根溫莎婚禮 人潮多到爆

2018-05-20 22:37

每天上班五小時 員工效率大躍進

2018-05-21 00:53

疑向女同學求愛被拒 德州少年血洗校園

2018-05-20 18:47

美中休兵 不打貿易戰、關稅戰了

2018-05-21 00:09

中美雙向行？ 會見川普 劉鶴透露兩意外

2018-05-21 00:14

亞洲經濟成長 暗藏兩隱憂

2018-05-21 00:48

美財長證實和大陸貿易戰休兵 暫停互課關稅

2018-05-20 22:34

疑因監護權糾紛！花花公子前女模攜7歲幼子紐約跳樓亡

2018-05-20 19:20

美中貿易戰轉為停停打打？聽聽美財長米努勤怎麼說

2018-05-21 06:49

美參議員：川普欲本任期解決北韓危機 敢玩把戲就開戰

2018-05-21 09:06

陸轟炸機起降南海 菲重申寸土不讓

2018-05-21 09:36

華盛頓州美洲獅攻擊兩登山車手 一死一傷

2018-05-20 21:00

德州校園血案 疑少年失戀濫射

2018-05-21 00:58

劉鶴：見川普原訂15分鐘 結果談45分鐘

2018-05-20 21:33

從黛妃到梅根 皇家大婚細節傳承經典

2018-05-21 00:03

委內瑞拉總統大選將揭曉 美國宣布不承認選舉結果

2018-05-21 08:34

日本客機機艙冒出濃濃白煙 4人感到不適

2018-05-21 12:24

華郵：川金會美國先遣團已抵新加坡 官員坦承議程未定

2018-05-21 13:21

美鋼鋁稅 全球擬報復

2018-05-20 23:56

LG會長辭世 40歲養子接班

2018-05-21 00:53

委內瑞拉危機不見盡頭 油價恐飆破100美元

2018-05-21 01:03

關鍵問題沒解決… 美中貿易戰休兵 引信未除

2018-05-21 00:08

憂成美中貿易協議犧牲品 法籲歐洲硬起來

2018-05-20 21:35

蘋果深耕5G技術 傳攻LAA抗衡高通

2018-05-21 09:55

不投他就不發食物！委內瑞拉總統馬杜洛靠這招拚連任

2018-05-21 10:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-21 08:19

川普要求減2000億逆差 美聯社：太不切實際

2018-05-21 15:25

梅克爾將訪中 拜會習近平

2018-05-21 00:46

分化南韓？北韓要求遣返脫北女服務生

2018-05-21 00:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top