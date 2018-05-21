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卡麥蓉狄亞等明星籲印尼 停止買賣狗肉

2018-05-21 14:50中央社 雅加達21日綜合外電報導

卡麥蓉狄亞和艾倫狄珍妮絲等影劇界、音樂圈和體壇國際巨星呼籲印尼總統下令禁止買賣狗肉和貓肉，停止此殘忍行為。

美聯社報導，印尼反動物虐待運動人士和國際人道協會（Humane Society International）1月踢爆，蘇拉威西島（Sulawesi）市場的狗慘遭重器擊昏，為了拔除牠們的毛髮，還在多名路人，包括孩童面前活活遭燒死。

這封給總統佐科威（Joko ``Jokowi'' Widodo）的連署信指出，如果印尼加入其他早已禁止此殘忍買賣行為的亞洲國家行列，將受到「全球讚揚」，得以洗脫印尼的污名。

印尼動物保護團體「印尼無狗肉」（Dog Meat-Free Indonesia）也警告，因為有狂犬病擴散的可能，買賣行為恐帶來衛生風險。

目前有好萊塢女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、談話節目主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen De Generes）、選秀節目毒舌評審賽門考威爾（Simon Cowell）、喜劇演員瑞吉賈維斯（Ricky Gervais）、印尼知名流行歌手安谷（Anggun）和音樂人魔比（Moby）等90多位名人簽名連署。

雖然只有一小部分的印尼人會吃狗肉，但在擁有逾2.5億人口的國家中仍是相當大宗的買賣。

根據反動物虐待團體，北蘇拉威西每週宰殺數千隻狗和貓，大部分從印尼其他省分進口而來。

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