LG會長辭世 40歲養子接班

2018-05-21 14:50 世界日報 編譯中心／綜合20日電



LG會長辭世，40歲養子接班。 分享 facebook

南韓第四大財團樂金集團（LG）會長具本茂，在與病魔搏鬥一年後於20日辭世，享壽73歲。具本茂的養子具光謨將繼承家族掌控的樂金集團，預料LG旗下六家主要子公司的執行長將在確保具本茂順利接班的過程中，扮演關鍵角色。

目前擔任樂金電子副總裁的具光謨，已於17日被提名為樂金集團董事會成員，外界普遍認為這是為權力移轉給下一代奠基的倉促行為。這項提名仍有待6月29日的股東大會批准。具光謨是具本茂胞弟具本俊的長子，具本茂的親生兒子於1990年代在車禍中過世，具本茂於2004年收養具光謨。

具光謨於2006年加入樂金集團旗下的樂金電子，業界人士指出，由於具光謨年僅40歲，相當年輕、且歷練不足，樂金集團旗下子公司執行長群所扮演的角色將非常重要。

知情人士表示，具光謨缺乏商業經驗，勢將須與樂金集團旗下子公司的領導人維持緊密關係，而樂金家電與健康照護、樂金化學、樂金顯示器、樂金Uplus和樂金電子的領導人年齡都超過60歲。其中，樂金集團總裁何勛懷、樂金電子執行長趙成鎮和樂金集團副會長具本俊，預料都將是具光謨尋求建議的對象。在具本茂臥病期間，具本俊是樂金集團實際經營者，扮演集團看守人角色。

市場觀察家表示，在具本茂過世後，樂金集團的經營權移轉將使該集團須繳交價值約1兆韓元的遺產稅等相關稅負。樂金集團很久以前就採用簡化所有權結構的控股公司模式，這將使具光謨的接班過程相對直接與簡單。法新社報導，具本茂主掌LG超過20年，銷售額巨幅增加；相較於1994年銷售額30兆韓元，去年LG集團銷售額為160兆韓元。