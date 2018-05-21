醫學大突破 動脈重建氣管重獲新生

2018-05-21 13:40 中央社 巴黎20日綜合外電報導



法國胸腔和心臟血管外科醫師馬丁那用動脈重建遭癌症和其他疾病損害的氣管，幫助病人存活下來，再度正常呼吸。他的至少一名病人有了新氣管後還能長跑。

法新社報導，2009年開始，馬丁那（Emmanuel Martinod）和他的團隊在巴黎附近的阿維森那醫院（Avicenne Hospital）利用捐贈者的主動脈加強為病人量身訂做的支架，進行10幾次氣管移植手術。

一名美國喉科外科醫生稱讚這是「重大進展」。今天出版的「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）刊載關於這項重建技術的細節，並在加州聖地牙哥的醫學會議發表報告。

先前從頭開始重建氣管，聚焦在以病人自體幹細胞培養的人工氣管。

義大利外科醫生馬基亞里尼（Paolo Macchiarini）就是以人造氣管植入手術成名的，但2011到2014年陸續對8名病人進行合成材料氣管植入手術，造成7人死於併發症，第8人情況不明，最後身敗名裂。

馬丁那萌生利用遺體捐贈者的主動脈，取代氣管受損部分的想法。主動脈為身體中最大的動脈。由軟骨組織構成的氣管長約10公分，是將喉部和支氣管連接起來，將氣體送入肺部的通道。

從捐贈者取得的動脈可以攝氏負80度冷凍保存，確保供應充足。

馬丁那還發現冷凍的另一個大優勢：不需要終生吃藥避免免疫系統排斥移植器官或人體部位。