親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市蟻居族好心酸...一坪大房間竟然要月租9K

風雲人物長眠處 印尼荷蘭公墓見證殖民興衰

2018-05-21 13:41中央社 雅加達21日專電

從新加坡海港城市的創建者、一戰時期的歐洲貴族到印尼獨立戰爭的英雄，走過200多年的雅加達碑文公園博物館，許多歷史風雲人物長眠於此，也見證荷蘭殖民時期的興衰。

週日早晨，許多雅加達民眾都在主要交通幹道上跑步、運動，享受「無車日」的暢快，而市府辦公室一旁鮮少人關注的碑文公園博物館（Taman Prasasti Museum）草木扶疏、空氣清新，靜靜地向世人訴說200多年的歷史故事。

碑文公園博物館也叫荷蘭公墓，公墓門口停放荷蘭殖民時期的古董級靈車。墓園內隨處可見白色天使的雕像、十字架，歲月洗禮下漸漸模糊的墓碑銘文，還有小朋友安眠的小型墳墓及埋葬一家人的家庭墓園。

碑文公園博物館導覽員向記者解說，博物館建於1795年荷蘭殖民時期。當時公墓附近只是外國人士居住的地方。當時外國人把親友的遺體從巴達維亞（雅加達舊稱）市中心運到墓地，必須先使用船隻運送，再轉換馬車前往墓地。

運送遺體的過程中，根據亡者的社會地位有所不同，社會地位越高者，運送遺體的馬車會有越多馬匹。

這座墓園後來也埋葬第一次和第二次世界大戰時期來自歐洲的貴族或軍人、傳教士，以及印尼當地參與獨立戰爭的英雄。

這裡就像個小型聯合國，是古往今來歷史風雲人物的人生終站，長眠於此的有荷蘭人、新加坡人、英國人、日本人及印尼人。

像是萊佛士爵士（Sir Thomas Stamford Bingley Raffles）和他的妻子長眠於此。他是新加坡海港城市的創建者，英國遠東殖民帝國的奠基人之一。他的主要貢獻包括把新加坡建立為歐洲與亞洲之間的國際港口。

此外，長眠於此的還有亞齊戰爭時期荷蘭軍方領導人柯勒（Johan Harmen Rudolf Kohle）。印尼大學前身、荷蘭殖民時期的史托維亞醫學學校（STOVIA）創辦人羅爾（F.H. Roll）。活躍於20世紀1930年代的印尼華裔劇作家趙德真。20世紀1960年代學生運動代表人物蘇福義。

荷蘭印尼博物館
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

巴西地偏小島 12年來首位寶寶來報到

2018-05-21 12:46

「創作，會活得比人還久！」--林軒宇導演專訪

2018-05-21 10:45

「電影除了是生命，更是我的信仰」—袁勳導演專訪

2018-05-21 10:43

名車駕駛缺道路禮儀 研究指權力讓人腐敗

2018-05-21 09:18

夏威夷火山岩漿流到太平洋 污染夢魘還沒完

2018-05-21 08:49

影／有IG、趴趴走 「海之雞」珊米成另類網紅

2018-05-20 17:33

時光的製圖學：為人類歷史畫「地圖」？

2018-05-20 16:27

父母雙罹癌四期 她用鏡頭捕捉最後光景

2018-05-20 13:15

「令每日不枉過」—郭昱辰導演專訪

2018-05-17 11:06

「影像創作不只技巧，還有社會責任」張哲魁導演專訪

2018-05-17 11:02
看更多

熱門文章

夏綠蒂公主吐舌抬腿萌翻天 哥哥遮臉害羞躲藏

2018-05-20 15:08

乞婦病死街頭 警方調查發現存款超過3千萬

2018-05-21 10:10

美中貿易戰停火 發布聯合聲明

2018-05-21 00:43

英王室感謝眾人觀看婚禮 哈利再送梅根超大海藍寶戒

2018-05-20 14:33

哈利婚禮爆紅的還有他 19歲大提琴手琴音感動全場

2018-05-20 15:06

貿易談判成功！美媒：川普「毫不留情」外交政策的勝利

2018-05-20 16:03

哈利王子脫口喊老婆 午宴賓客被逗樂了

2018-05-20 17:11

巴菲特解釋為何不甩經濟學家

2018-05-20 17:35

當查理牽起親家母的手 哈利大婚5個值得留念的時刻

2018-05-21 11:00

哈梅完婚掀英國王室改革 日本天皇家族改革也近？

2018-05-20 23:32

哈利王子大婚 兩前女友出席不邀政界邀平民

2018-05-20 15:41

美中貿易停火非停戰 聯合聲明背後有三大真相

2018-05-21 09:53

希特勒逃到南美？法科學家用他的爛牙打破陰謀論

2018-05-21 12:15

貴鬆鬆！油價每桶站上80美元 贏家與輸家有誰？

2018-05-20 22:04

未直奔蜜月地點 哈利梅根先回倫敦履公務

2018-05-20 21:18

夏威夷火山岩漿流到太平洋 污染夢魘還沒完

2018-05-21 08:49

非裔王妃受矚目 傳婚紗梅根埋單

2018-05-20 23:34

中美貿易戰真的停火？ 環時：供需仍需相互配合

2018-05-20 14:21

太空中都看得見！哈利梅根溫莎婚禮 人潮多到爆

2018-05-20 22:37

哈利與梅根 多次深情對望甜蜜虐翻全場

2018-05-20 15:15

疑向女同學求愛被拒 德州少年血洗校園

2018-05-20 18:47

每天上班五小時 員工效率大躍進

2018-05-21 00:53

走路回頭一直看到豬？ 警：他沒醉 他真的被豬跟蹤

2018-05-21 10:08

美中休兵 不打貿易戰、關稅戰了

2018-05-21 00:09

中美雙向行？ 會見川普 劉鶴透露兩意外

2018-05-21 00:14

亞洲經濟成長 暗藏兩隱憂

2018-05-21 00:48

美財長證實和大陸貿易戰休兵 暫停互課關稅

2018-05-20 22:34

疑因監護權糾紛！花花公子前女模攜7歲幼子紐約跳樓亡

2018-05-20 19:20

中美貿易達共識 陸學者：日歐可能要求比照

2018-05-20 13:57

美中貿易戰轉為停停打打？聽聽美財長米努勤怎麼說

2018-05-21 06:49

梅根婚紗 極簡優雅展現低調獨立

2018-05-20 15:27

華盛頓州美洲獅攻擊兩登山車手 一死一傷

2018-05-20 21:00

德州校園血案 疑少年失戀濫射

2018-05-21 00:58

劉鶴：見川普原訂15分鐘 結果談45分鐘

2018-05-20 21:33

梅根哈利世紀婚禮 滿場裝飾戴妃最愛白玫瑰

2018-05-20 16:47

美參議員：川普欲本任期解決北韓危機 敢玩把戲就開戰

2018-05-21 09:06

影／融合傳統與現代 哈利與梅根世紀婚禮全球矚目

2018-05-20 17:14

從黛妃到梅根 皇家大婚細節傳承經典

2018-05-21 00:03

中美停貿易戰 陸官媒歡稱雙贏

2018-05-20 14:32

委內瑞拉總統大選將揭曉 美國宣布不承認選舉結果

2018-05-21 08:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top