風雲人物長眠處 印尼荷蘭公墓見證殖民興衰

2018-05-21 13:41 中央社 雅加達21日專電



從新加坡海港城市的創建者、一戰時期的歐洲貴族到印尼獨立戰爭的英雄，走過200多年的雅加達碑文公園博物館，許多歷史風雲人物長眠於此，也見證荷蘭殖民時期的興衰。

週日早晨，許多雅加達民眾都在主要交通幹道上跑步、運動，享受「無車日」的暢快，而市府辦公室一旁鮮少人關注的碑文公園博物館（Taman Prasasti Museum）草木扶疏、空氣清新，靜靜地向世人訴說200多年的歷史故事。

碑文公園博物館也叫荷蘭公墓，公墓門口停放荷蘭殖民時期的古董級靈車。墓園內隨處可見白色天使的雕像、十字架，歲月洗禮下漸漸模糊的墓碑銘文，還有小朋友安眠的小型墳墓及埋葬一家人的家庭墓園。

碑文公園博物館導覽員向記者解說，博物館建於1795年荷蘭殖民時期。當時公墓附近只是外國人士居住的地方。當時外國人把親友的遺體從巴達維亞（雅加達舊稱）市中心運到墓地，必須先使用船隻運送，再轉換馬車前往墓地。

運送遺體的過程中，根據亡者的社會地位有所不同，社會地位越高者，運送遺體的馬車會有越多馬匹。

這座墓園後來也埋葬第一次和第二次世界大戰時期來自歐洲的貴族或軍人、傳教士，以及印尼當地參與獨立戰爭的英雄。

這裡就像個小型聯合國，是古往今來歷史風雲人物的人生終站，長眠於此的有荷蘭人、新加坡人、英國人、日本人及印尼人。

像是萊佛士爵士（Sir Thomas Stamford Bingley Raffles）和他的妻子長眠於此。他是新加坡海港城市的創建者，英國遠東殖民帝國的奠基人之一。他的主要貢獻包括把新加坡建立為歐洲與亞洲之間的國際港口。

此外，長眠於此的還有亞齊戰爭時期荷蘭軍方領導人柯勒（Johan Harmen Rudolf Kohle）。印尼大學前身、荷蘭殖民時期的史托維亞醫學學校（STOVIA）創辦人羅爾（F.H. Roll）。活躍於20世紀1930年代的印尼華裔劇作家趙德真。20世紀1960年代學生運動代表人物蘇福義。