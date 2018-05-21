夏威夷火山岩漿流到太平洋 污染夢魘還沒完

2018-05-21 08:49 中央社 波特蘭20日專電



夏威夷幾勞亞火山連日噴發，岩漿雖流入太平洋，污染夢魘卻沒完。滾燙岩漿遇到海水後形成「熔岩霧靄」，讓鹽酸、火山結晶顆粒散入空氣中，恐將危害人體健康。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏威夷幾勞亞（Kilauea）火山噴發先是帶來具有大規模毀滅力道的岩漿，旋即散出有毒氣體二氧化硫，現在岩漿雖然終於流入太平洋，但對於住在夏威夷列島最南端的大島（Big Island）居民來說，另一波環境污染即將展開。

夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory）指出，火山噴發後所出現的熔岩流，19日深夜已經跨越137號高速公路（Highway 137），流入太平洋。

夏威夷火山觀測站指出，當滾燙的火山岩漿流入太平洋之際，由熔岩（lava）與霧靄（haze）混合而成的「熔岩霧靄」（Laze）因此形成，讓鹽酸以及俗稱「火山玻璃」（volcanic glass）的火山結晶顆粒散布到空氣當中。

「熔岩霧靄」對於人體健康帶來的威脅，包括導致眼睛、皮膚以及肺部不適，在過去也曾有致命案例傳出。

根據夏威夷火山觀測站紀錄，2000年間，這種溫度極高且具有腐蝕性的氣體混合，曾在岩漿流入海洋的海岸線出海口地區，導致兩起死亡案例。

夏威夷政府官員已對大島民眾發布警告，呼籲民眾避開火山岩漿流入海洋的交會地帶。

大島民眾除了要嚴防「熔岩霧靄」之外，火山噴發之後地震不斷，也是另一個頭疼問題。

根據統計，自從幾勞亞火山5月3日大量噴發以來，到目前為止在大島以及週圍地區，已經共計偵測到高達2250次地震。

夏威夷幾勞亞火山連日噴發，岩漿雖流入太平洋，污染夢魘卻沒完。滾燙岩漿遇到海水後形成「熔岩霧靄」，讓鹽酸、火山結晶顆粒散入空氣中，恐將危害人體健康。歐新社 分享 facebook

夏威夷幾勞亞火山連日噴發，岩漿雖流入太平洋，污染夢魘卻沒完。滾燙岩漿遇到海水後形成「熔岩霧靄」，讓鹽酸、火山結晶顆粒散入空氣中，恐將危害人體健康。歐新社 分享 facebook