影／有IG、趴趴走 「海之雞」珊米成另類網紅

2018-05-20 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國佛羅里達州居民戴夫(Dave Cox)所飼養的寵物公雞「咕星人」珊米(Sammi)，熱愛與主人一起旅遊，尤其是熱愛到海邊享受陽光與沙灘，因此就連社群帳號都取名為「海之雞」(Chicken of the Sea)，成為另類網紅。

戴夫表示，當初是因為養了17年的老狗離世後，尚未準備好再養一隻狗，再加上自己是農場出身，對「咕星人」有一定的了解，才決定改養一隻公雞；剛開始因為不放心放珊米自己在家，因此帶著牠上下班，後來就連旅行也帶著珊米，現在一雞一人可以說是形影不離，而且一起去過許多地方，其中珊米最歡的就是家附近的海邊；戴夫指出，珊米覺得那裡的水很安全、很清澈，也喜歡在淺灘處踩水散步。

除此之外，許多人看到珊米都覺得很有趣、很新鮮，畢竟現在都市人並不常有機會可以這麼近距離看到活生生的雞，而且珊米不怕生，熱愛結交新朋友，更是讓網友深感好奇，戴夫到底是如何讓一隻雞如此親人？對此戴夫表示，了解「咕星人」的習性非常重要，「要知道無論如何牠們都不會變成一隻狗或一隻貓，就拿牽繩為例，狗狗經過訓練就可以習慣牽繩；但要讓雞習慣牽繩，你得要付出更多耐性才行。」