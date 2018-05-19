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樂壇傳奇王子遺物拍賣 專屬吉他677萬元落槌

2018-05-19 20:41中央社 紐約19日綜合外電報導

已故流行音樂偶像王子的珠寶、紀念品和演出服飾等遺物，今天在紐約拍賣，其中一把為他...
已故流行音樂偶像王子的珠寶、紀念品和演出服飾等遺物，今天在紐約拍賣，其中一把為他量身訂做、名為「雲彩」（Cloud）的黃色吉他（圖），以22萬5000美元（約新台幣677萬元）落槌。 美聯社
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朱力安拍賣公司表示，已故流行音樂偶像王子的珠寶、紀念品和演出服飾等遺物，今天在紐約拍賣，其中一把為他量身訂做的黃色吉他，以22萬5000美元（約新台幣677萬元）落槌。

法新社報導，這把因琴身獨特曲線而得名「雲彩」（Cloud）的黃色吉他，琴衍間刻有王子（Prince）的招牌「愛的標誌」。拍賣前，這把黃色吉他估價介於6萬至8萬美元之間。

朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）去年以高達70萬美元（約新台幣2017萬元），拍出王子另一把雲彩吉他。

雲彩吉他由明尼阿波利斯的製琴師魯杉（Dave Rusan）專門替王子量身訂做，其中一把曾在1984年電影「紫雨」（Purple Rain）出現，是電影中王子女友阿波羅尼亞（Apollonia）送給他的禮物。

拍賣公司表示，王子一套藍色套頭上衣和搭配長褲的服裝，則以10萬8797美元（約新台幣328萬元）拍出。王子曾穿這套衣服，在他位於明尼蘇達的豪宅派斯利公園（Paisley Park）舉辦的千禧夜跨年晚會演出。

他也曾穿這套裝束在1999年MTV音樂錄影帶大獎活動中，和藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）相偕現身。拍賣前，這套服裝估價介於5萬至7萬美元之間。

這套服裝，和很多其他拍賣品一樣，都來自王子的前妻賈西亞（Mayte Garcia）。

電影跨年晚會紐約

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