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英王子迎娶美影星 世紀婚禮全球矚目

2018-05-19 11:37中央社 英國溫莎19日綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）今天將與美國女星梅根馬克爾（MeghanMarkle）步上紅毯，王室盛況難得碰上好萊塢風采，這樁顛覆傳統的婚事益發引來全球關注。

全球數以億計民眾料將透過電視轉播，見證英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的人氣愛孫哈利迎娶這位美國影集「無照律師」（Suits）女星。婚禮地點位於溫莎城堡（Windsor Castle）15世紀建成的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）。

路透社報導，超過10萬名粉絲將擠進倫敦以西30公里鎮上的狹窄街道，這裡有全球歷史最悠久、規模最大且仍作居住用途的溫莎城堡，是自1066年以來39位英國君王的寓所。

來自倫敦西南部50歲的托佛洛（Jane Tofolo）說：「我愛王室的一切和熱鬧的氛圍，還有騎兵護航的遊行隊伍。」

她說：「婚禮將會很壯觀，我們英國人就擅長這事。」哈利王子在婚禮前夕偕伴郎哥哥威廉王子（PrinceWilliam）露面散步，托佛洛與哈利握了手。

33歲的新郎哈利王子是王位第6順位繼承人；36歲的新娘梅根馬克爾離過婚，媽媽是非裔美國人、爸爸則是白人。

對許多人來說，這樁婚事如同童話，有些非裔英國人則認為，它體現了當代英國打破藩籬。

不過也有人事不關己，民調顯示，大多數英國人表示不會特地收看婚禮轉播。

長達一小時的結婚儀式於格林威治時間11時（台灣時間晚間7時）登場，氣象預報說天氣將晴空萬里。

英國婚禮哈利王子

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