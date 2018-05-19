從遛鳥俠到好男人 哈利對那些人的恨沒變過

2018-05-19 10:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ╱報導



哈利王子去年11月宣布和梅根馬可訂婚。 （美聯社） 分享 facebook

曾經給外界「離經叛道」玩咖形象的英國哈利王子，現在不但收起玩心，而且要結婚了。他於19日和美國演員梅根馬可在溫莎城堡舉行儀式，擁有自己的家庭，也走出幼年喪母的陰霾。

黛妃驟逝 12歲的他自我封閉

1997年黛安娜王妃車禍驟逝，王儲查爾斯王子帶著威廉和哈利走在送葬隊伍中的身影，令全球民眾心碎。當時哈利王子只有12歲，對於母親突然去世仍是似懂非懂。但是如影隨形的傷痛，對於母親去世原因的疑惑，以及對狗仔瘋狂跟拍的憤怒，交雜深植哈利心中，也造成他廿多年來的未解心結。

去年哈利王子首度公開談及母親去世對他造成的影響，他接受英國每日電訊報訪問時承認，有很長一段時間「封閉自己的情感，很多次已接近崩潰邊緣。」胞兄威廉知道他需要幫助，建議他尋求治療。

哈利說：「我就像隻鴕鳥，把頭埋在沙子裡，拒絕想起母親，反正想她也不會有幫助。」他說，好幾次他都有想揍人的衝動，這時候他就跑去打拳擊發洩。

1997年9月，威廉王子（左二起）、哈利王子和父親查爾斯王子出席黛安娜王妃喪禮。 （路透） 分享 facebook

超恨狗仔 因為母親，也為女友

青少年及廿多歲時的哈利，一度是英國王室的麻煩人物。他經常夜夜笙歌，到酒吧玩樂，還出手毆打跟拍他的狗仔。2012年他在美國拉斯維加斯玩開了，手遮下體的全裸照被八卦雜誌刊出，全球震驚，王室更是怒不可遏。

哈利對狗仔極度厭惡，因為母親黛安娜正是因躲避狗仔追逐而發生車禍，甚至被拍下垂死照。哈利與前兩個女友雀兒喜．戴維和克莉希達．波納斯交往時，也因狗仔窮追不捨，間接導致戀情破局。

出生不久的哈利被母親黛安娜王妃抱著，和哥哥威廉（前）合影。 （美聯社） 分享 facebook

2007年7月，哈利王子（中）和當時女友雀兒喜．戴維（左）觀賞演唱會。 （歐新社） 分享 facebook

梅根非裔被做文章 他痛批媒體

走出心理陰霾的哈利找到自己的定位，決定運用身為王室的影響力幫助傷殘軍人。從軍時曾被派駐阿富汗的哈利，駕駛直升機載運受傷的同袍返國，啟發他創辦「永不屈服」運動會（Invictus Games），照顧傷殘軍人。他也繼承亡母遺志，參加防治愛滋病組織的公益活動，私下探視病患打氣。

2016年哈利透過友人認識梅根，兩人迅速熱戀。戀情曝光後，媒體報導鋪天蓋地而來，梅根結過一次婚，她的非裔母親，全被放大檢視。哈利發布聲明批評帶有種族及性別歧視的報導，且放話「這不是遊戲」，他不會讓媒體像當年傷害母親黛安娜那般傷害梅根。

哈利已不是當年那個害怕的少年，他已長大成熟，有能力及勇氣保護自己所愛的人。