狗狗在夏天出生 罹患心臟疾病機率高

2018-05-18 14:11 中央社 巴黎17日綜合外電報導



一項新研究指出，夏季出生的狗狗罹患心臟及動脈疾病的風險較冬季高出許多，科學家認為，這很可能是夏季空汙等環境因素所造成。圖／ingimage 分享 facebook 夏季出生的狗狗罹患心臟及動脈疾病的風險較冬季高出許多，與人類相關研究似乎指向同一原因，科學家認為，這很可能是夏季空汙等環境因素所造成。

今天發表在期刊「科學報告」（ScientificReports）的研究，針對了12萬9778隻、共250多種犬類的心血管資料進行調查。

研究發現，沒有心血管疾病遺傳傾向的犬類品種，7月出生比1月出生罹病風險高出74%。由於季節性差異特別顯著，科學家推測，夏季罹病風險增加，是空氣污染等環境因素所導致。

研究主筆、賓夕法尼亞大學（University ofPennsylvania）助理教授包蘭德（Mary Regina Boland）表示：「研究結果至關重要，因為犬類心臟與人類心血管系統模式非常相像。」

她告訴法新社，人類與狗共同生活、接觸相同的環境影響因子，這個事實指出，造成兩者季節性風險差異的原因可能相同。

過去研究中，包蘭德的團隊調查了來自3國、共1050萬人的健康資料，發現若受孕頭3個月在子宮內接觸到夏季空汙，有高出9%機率成年後會出現心律問題。

「綜觀兩者，最新研究和過去針對人類的研究都支持這個理論，也就是妊娠早期接觸空氣微粒，會提高晚年罹患心血管疾病的風險。」