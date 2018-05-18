親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
馬國政權更迭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

驚！台南幼兒園起火 上百師生受困頂樓獲救

全台19家直營門市！ 白木屋驚傳不堪虧損將停業

狗狗在夏天出生 罹患心臟疾病機率高

2018-05-18 14:11中央社 巴黎17日綜合外電報導

一項新研究指出，夏季出生的狗狗罹患心臟及動脈疾病的風險較冬季高出許多，科學家認為...
一項新研究指出，夏季出生的狗狗罹患心臟及動脈疾病的風險較冬季高出許多，科學家認為，這很可能是夏季空汙等環境因素所造成。圖／ingimage
分享
夏季出生的狗狗罹患心臟及動脈疾病的風險較冬季高出許多，與人類相關研究似乎指向同一原因，科學家認為，這很可能是夏季空汙等環境因素所造成。

今天發表在期刊「科學報告」（ScientificReports）的研究，針對了12萬9778隻、共250多種犬類的心血管資料進行調查。

研究發現，沒有心血管疾病遺傳傾向的犬類品種，7月出生比1月出生罹病風險高出74%。由於季節性差異特別顯著，科學家推測，夏季罹病風險增加，是空氣污染等環境因素所導致。

研究主筆、賓夕法尼亞大學（University ofPennsylvania）助理教授包蘭德（Mary Regina Boland）表示：「研究結果至關重要，因為犬類心臟與人類心血管系統模式非常相像。」

她告訴法新社，人類與狗共同生活、接觸相同的環境影響因子，這個事實指出，造成兩者季節性風險差異的原因可能相同。

過去研究中，包蘭德的團隊調查了來自3國、共1050萬人的健康資料，發現若受孕頭3個月在子宮內接觸到夏季空汙，有高出9%機率成年後會出現心律問題。

「綜觀兩者，最新研究和過去針對人類的研究都支持這個理論，也就是妊娠早期接觸空氣微粒，會提高晚年罹患心血管疾病的風險。」

心血管疾病子宮

相關新聞

球迷開球大暴投 捕手竟衝上前向她求婚

2018-05-18 13:44

影／車禍奇景！牛奶巧克力淹腳目比油汙難清

2018-05-18 14:11

家醜拋腦後 梅根微笑參與婚禮最後彩排

2018-05-18 12:40

英王室婚宴吃什麼 哈利梅根親自試菜

2018-05-18 12:32

豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26

世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23

百年無花果樹吸引他買屋 七年後卻淪夢魘

2018-05-18 10:55

英王室帶動商機 婚禮效應錢滾滾

2018-05-18 10:41

六八學運50年，法國取消官方紀念活動

2018-05-18 10:00

培育AI人才 日本擬在大學考試加考程式設計

2018-05-18 09:56

味道形式都新鮮 王室婚禮蛋糕挑戰傳統

2018-05-18 09:34

幕末150年遺恨：日本各地的死對頭歷史

2018-05-18 09:34

十年後 新德里將成全球人口最多都會

2018-05-18 00:32

19日王室大婚 梅根證實父親不出席婚禮

2018-05-17 23:56

網友：先別管梅根的婚紗了 碧翠絲公主要戴什麼帽子？

2018-05-17 22:42

非裔梅根嫁入王室 居英黑人稱產生歸屬感

2018-05-17 20:48

將和哈利王子完婚 梅根馬克爾：父親不出席婚禮

2018-05-17 20:24

他犧牲愛車擋昏迷駕駛 善行曝光後獲車商贈新車

2018-05-17 19:37

影／真實世界的「嘿美」！ 俄鳥類學家養貓頭鷹送信

2018-05-17 17:58

你聽到的是Yanny還是Laurel？ 全球網友吵翻天

2018-05-17 17:53

永遠的YOUNG MAN！絕唱歌星西城秀樹病逝

2018-05-17 15:40

臉書：印度政府索取臉書用戶資料次數 全球第2

2018-05-17 14:51

海鷗搶食太惱人 碼頭餐廳祭出「武器」驅趕

2018-05-17 14:45

影／你聽到Yanny還是Laurel？4秒音頻引發網友大論戰

2018-05-17 14:33

影／拿武士刀、開車衝撞 印尼警局又遭恐攻

2018-05-17 14:31

伊朗難民母子在台就診 遭澳洲部隊強行遣返

2018-05-17 14:21

「威力在哪裡？」澳洲網友總動員找失蹤小狗

2018-05-17 14:18

澳偏鄉學校 找大陸老師隔海救援

2018-05-17 14:13

福斯掏千萬和解 擺平性騷、歧視訴訟

2018-05-17 13:22

治禿頭又不妨礙性功能表現 科學家或可開發生髮新藥

2018-05-11 14:36

「令每日不枉過」—郭昱辰導演專訪

2018-05-17 11:06

「影像創作不只技巧，還有社會責任」張哲魁導演專訪

2018-05-17 11:02
看更多

熱門文章

他犧牲愛車擋昏迷駕駛 善行曝光後獲車商贈新車

2018-05-17 19:37

史上最貴航母！6大黑科技 要遼寧號完敗30年？

2018-05-18 10:00

布侖特油價漲破80美元 2014年11月來首見

2018-05-17 17:54

百年無花果樹吸引他買屋 七年後卻淪夢魘

2018-05-18 10:55

感人！貨車司機買漢堡 一段談話讓他慷慨給6萬小費

2018-05-18 09:27

世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23

川普：金正恩不棄核 就等著被推翻甚至送命

2018-05-18 08:50

夏威夷火山出現爆炸式噴發 火山灰雲沖天

2018-05-18 01:42

刺青師刺錯兒子名 媽媽想出一招解窘境

2018-05-17 14:54

美學者：川普在下1盤棋 金正恩在下2盤棋

2018-05-18 12:29

排除「利比亞模式」非核化 川普試圖挽救川金會

2018-05-18 04:03

網友：先別管梅根的婚紗了 碧翠絲公主要戴什麼帽子？

2018-05-17 22:42

剛果民主共和國 爆發伊波拉疫情

2018-05-17 21:52

路透：陸提議將美中貿易逆差減少2,000億美元

2018-05-18 06:19

球迷開球大暴投 捕手竟衝上前向她求婚

2018-05-18 13:44

4歲女兒才命喪輪下 亞裔女星又傳流產悲劇

2018-05-18 08:48

川金會生變？ 中共：北韓努力應受到支持

2018-05-17 16:52

加航若不把台灣改回來 加國台僑醞釀杯葛

2018-05-17 15:15

台帛關係在他任內不變 帛琉總統因這理由不向中國屈服

2018-05-18 09:35

川普：川金會若取消 美國會有下一步行動

2018-05-18 03:41

你聽到的是Yanny還是Laurel？ 全球網友吵翻天

2018-05-17 17:53

豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26

新興市場危機山雨欲來 處境比2008年還糟？

2018-05-17 17:45

台ADR跟隨台股 除中華電全倒 台積電、日月光跌最重

2018-05-18 07:14

將和哈利王子完婚 梅根馬克爾：父親不出席婚禮

2018-05-17 20:24

非裔梅根嫁入王室 居英黑人稱產生歸屬感

2018-05-17 20:48

19日王室大婚 梅根證實父親不出席婚禮

2018-05-17 23:56

梅蘭妮亞推文謝祝福 川普稱應是妻子探病的人

2018-05-17 23:24

夏威夷火山活動加劇 噴出微波爐大小岩塊

2018-05-17 15:32

美國女大生背步槍拍畢業照 宣揚擁槍自衛權

2018-05-18 10:08

影／真實世界的「嘿美」！ 俄鳥類學家養貓頭鷹送信

2018-05-17 17:58

十年後 新德里將成全球人口最多都會

2018-05-18 00:32

川普不看好貿易談判 美股收低、小型股再創新高

2018-05-18 06:42

洛杉磯時報：兩華女指控 USC變態婦科醫師

2018-05-17 17:22

美提「利比亞模式」去核 北韓想到格達費悲慘下場

2018-05-18 00:32

不滿韓美空戰演習 北韓斥南韓無知無能

2018-05-18 00:28

花園挖到神祕保險箱 他們帶著寶藏尋找失主歸還

2018-05-18 12:39

Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元

2018-05-17 23:39

歐盟將啟動法律 阻卻美國制裁伊朗措施

2018-05-18 01:50

美中能否達成貿易協議？ 川普潑冷水

2018-05-18 03:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top