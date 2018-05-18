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家中翻出遺忘20年的老股票 阿伯歡喜發現狂賺184倍

家醜拋腦後 梅根微笑參與婚禮最後彩排

2018-05-18 12:40中央社 溫莎18日綜合外電報導

英國哈利王子未婚妻梅根馬克爾承認父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）明天無法挽著她的手走紅毯後，有媒體形容她故作堅強，與哈利進行婚禮的最後彩排。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，梅根馬克爾（Meghan Markle）被拍到臉上堆滿笑容，與未婚夫哈利搭車前往溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）進行婚禮的最後彩排。

這是73歲的湯瑪斯馬克爾對於出席婚禮態度反覆不定後，梅根馬克爾首次在媒體面前露面。她幾個小時前才對外發布聲明，說父親最終確定無法參與婚禮，無法挽著她的手走紅毯。

梅根馬克爾還表示自己「一直都很在乎」他，似乎在反駁同父異母的手足對她的批評，說她對父親不聞不問。

梅根馬克爾表示，希望大家能給她父親「空間」。聲明中，36歲的梅根馬克爾寫道：「很遺憾，我父親無法參加我們的婚禮。」

湯瑪斯馬克爾在墨西哥剛動完心臟手術，身體正在恢復中，之前傳出他和狗仔合作拍假照事件。

梅根馬克爾說：「我一直都很在乎我父親，希望大家能給他空間，讓他能專注在自己的健康上。」

「我很感謝支持者的訊息。我和哈利都很期待星期六和大家分享我們的大喜之日。」

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）至今仍未確認明天是誰會挽著梅根馬克爾的手走紅毯，料於今天稍晚對外公布。

英國哈利王子與未婚妻梅根馬克爾19日將舉行婚禮，儘管梅根承認其父湯瑪斯馬克爾無法...
英國哈利王子與未婚妻梅根馬克爾19日將舉行婚禮，儘管梅根承認其父湯瑪斯馬克爾無法到場，媒體形容梅根仍故作堅強和哈利進行婚禮的最後彩排。美聯社
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梅根馬克爾婚禮英國王室

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