豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26 中央社 倫敦18日專電



美國女星梅根馬克爾確定將與英國哈利王子結為連理，但女方家族背景成為焦點。梅根的父親與同父異母兄姐不斷在八卦媒體爆料扯後腿，成了典型的豬隊友。美聯社 分享 facebook

英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾確定將共結連理後，女方家族背景成為焦點。不過梅根的父親與同父異母兄姐不斷在八卦媒體爆料扯後腿，成了典型的豬隊友。

36歲梅根馬克爾（Meghan Markle）的父母在她6歲時離異，73歲的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Jr）曾擔任肥皂劇及情景喜劇的燈光師，現居墨西哥，梅根的61歲母親拉格蘭（Doria Ragland）是社工。

哈利去年在加拿大多倫多見過梅根的母親，卻遲遲未見岳父，梅根與父親關係疏遠由此可見，也成為英國八卦媒體的焦點。

梅根確定將成為王室媳婦後，同父異母的兄姐一再跳出在媒體刷存在感。相較於威廉王子優雅的小姨子琵琶‧密道頓（Pippa Middleton），梅根的兄姐看來檔次差很多。

梅根10年不曾見過面的53歲姐姐葛蘭特（SamanthaGrant）拿出兩人年輕時的合照，大爆梅根住在加州時，曾照顧梅根長達12年，不過也有消息指出，兩姐妹不曾同住，關係也不親密。

51歲的哥哥小湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Jr）和梅根多年未聯絡，還曾因酒後持槍威脅女友被逮捕。

大喜之日將近，梅根遲未邀請娘家兄姐參加婚禮，不滿的葛蘭特和小湯瑪斯頻頻透過八卦媒體放話。

小湯瑪斯受訪說妹妹是「裝腔作勢的騙子」，「忘本忘了自己的家人」。之後甚至寫公開信要哈利三思，稱「現在反悔還不遲」、「梅根不是適合你的女人」、婚禮會是「王室婚禮史上最大的錯誤」。

葛蘭特也在推特上隔空斥責梅根寧邀陌生人，也不邀娘家親戚參加婚禮。

梅根的父親原本較為低調，儘管被媒體捕捉到邋遢鏡頭，有損形象，卻也無傷大雅。默默無聲的他，最近卻爆出爭議。婚禮倒數前一週，湯瑪斯馬克爾被英國媒體逮到配合狗仔，製造許多「設計畫面」，包括拿著介紹英國名勝的書和健身，似乎準備參加婚禮，原來一切只是配合狗仔的指示。

這無疑是打臉英國王室。黛安娜王妃1997年死於狗仔隊飛車追逐，英國王室一度與媒體關係緊張。哈利王子與梅根的戀情去年爆出後，曾嚴正警告媒體別騷擾梅根與她的家人，梅根的父親卻私下和狗仔合作。

事件爆發後，湯瑪斯馬克爾受訪說，他去年被狗仔偷拍到買啤酒、衣冠不整的照片，對自己成了酒鬼很不高興，為了重塑形象才答應配合拍照，現在深感後悔。他的大女兒葛蘭特跳出來背黑鍋，表示是她建議父親與狗仔合作。

梅根的母親拉格蘭16日下午從洛杉磯飛抵倫敦，據稱對前夫一家人糟蹋女兒的行為非常憤怒。據稱拉格蘭曾要求前夫管一管梅根的兄姐，不要在媒體前說壞話，但沒多大成效，兩人關係為此惡化，現在幾乎完全不聯絡。

湯瑪斯馬克爾目前在醫院接受心臟手術，據稱孤獨又沮喪，確定無法在婚禮前出院挽著女兒的手走紅毯。

梅根的母親會在婚禮當天陪同女兒搭車到溫莎城堡，但究竟誰會挽著梅根的手走紅毯仍是未知，有一說法是梅根的母親，另一說法是公公查爾斯親王會代勞，但都未被證實。