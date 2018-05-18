世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯聲稱找到世界最老的女人，但這位128歲的阿嫲覺得厭世，認為自己的一生沒有一天快樂。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

現代人注重養生，就是希望能活得健康又長命百歲，但擁有「世界最老女子」稱號的128歲俄羅斯阿嬤卻說，自己的一生都不快樂，活著的每一天都是神給的懲罰。

根據外媒報導，俄羅斯政府聲稱在境內找到世界最長壽的女子，來自俄羅斯車臣共和國的阿嬤伊坦布洛娃(Koku Istambulova)，下個月即將度過129歲生日，她說：「我看到有人為了長命百歲，拼命做運動、吃特別的食物，但我沒有這麼做，也不知道為什麼能活到現在」。

根據伊坦布洛娃的身份證明文件，她於1889年6月1日出生，經歷了許多歷史的重大事件；包括俄國末代沙皇尼古拉斯二世的退位與刺殺，55歲經歷二次世界大戰結束，102歲還經歷蘇聯解體。

伊坦布洛娃說，她經歷過太多戰爭，從1917年俄國革命，兩次的世界大戰，1944年被國家驅逐出境，一直到兩次車臣戰爭，她都活了下來，但她的兒女們卻不幸在戰爭中喪命，唯一從戰爭倖存的女兒也在5年前離世。戰爭的殘酷讓他記憶猶新，她到現在還記得德國軍隊開坦克車壓毀她們家的可怕情景。

即使戰爭已經遠離，那些苦難仍在她的腦海裡揮之不去。伊坦布洛娃每天努力工作、認真種田，但她覺得孤身一人活得好累，她甚至希望自己在年輕時就死去，他說：「我一生中沒有一天是快樂的」、「長壽對我而言，並不是上天的禮物，而是種懲罰！」

俄羅斯官方指出，所有伊坦布洛娃的官方文件，都在1999~2009年的第二次車臣戰爭中遺失，目前的文件都是補發的。此外，俄羅斯宣稱境內有37位超過110歲的老人，但很少有人擁有官方的出生證明，因此難以斷定實際年齡。

根據金氏世界紀錄大全的記載，目前經認定最長壽者是法國女性雅娜·卡爾芒，她生於1875年2月21日、卒於1997年8月4日，共活了122年。