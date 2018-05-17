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網友：先別管梅根的婚紗了 碧翠絲公主要戴什麼帽子？

2018-05-17 22:42聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

英國哈利王子將和未婚妻梅根馬可於19日完婚，隨著婚禮不到48小時即將舉行，英國民眾也愈來愈興奮，關於婚禮的大小事都是討論話題。

其中，2011年威廉王子與凱特舉行結婚儀式時，安德魯王子的女兒碧翠絲公主的帽子樣式因為太怪異，成為當時網路熱門話題及網友揶揄對象。近日又有毒舌網友說：「先別管梅根的婚紗了，快告訴我碧翠絲要戴什麼帽子！」

2011年威廉王子結婚時，碧翠絲公主（右）的帽子品味一度成為網友討論話題。（美聯...
2011年威廉王子結婚時，碧翠絲公主（右）的帽子品味一度成為網友討論話題。（美聯社）
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