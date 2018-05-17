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運動改善失智症 新研究不這麼認為

2018-05-17 12:14中央社 巴黎17日綜合外電報導

一項針對近500人所做的研究今天指出，儘管運動可能可以延緩失智症，但在確診罹患失智症後，運動並不會減緩患者心智衰退的情況。

法新社報導，研究人員在「英國醫學期刊」（BMJ）表示，儘管規律運動能改善輕度至中度失智症患者的體適能，「但並不會減緩認知障礙」。

普遍認為，運動能延緩阿茲海默症（Alzheimer's）發生和其他形式的失智症。

不過在出現心智衰退後，能否透過運動減緩症狀，一直是爭論不休的問題。

這項最新研究中，研究人員以英格蘭494名失智症患者為對象，其中329人被指派參與運動課程。

他們每週在健身房參與兩次、每次60到90分鐘的團體課程，時間為4個月，每週再進行額外一小時的居家運動。

這群人平均年齡為77歲。

受試者在開始運動訓練後6到12個月進行評估。

研究人員發現，運動和沒運動的受試者在認知功能上都有衰退。

新聞稿提到，運動這組人衰退幅度更大，「然而，平均差異小，不確定有臨床相關性」。

任職倫敦國王學院精神病學研究所（King's College London's Institute of Psychiatry）的史塔布斯（Brendon Stubbs）評論這項研究時表示，研究結果對於阿茲海默症患者的照顧「至關重要」，並且表示必須繼續尋找有效的生活方式介入，以助延緩失智症認知衰退。

失智症患者阿茲海默症

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