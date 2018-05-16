法語字典收錄新字 反映恐攻及反性騷擾影響

2018-05-16 22:40 中央社 巴黎16日專電



法語字典中的龍頭「小拉魯斯」及「羅伯」近期相繼上市。語言反映社會變遷和趨勢，兩大字典每年收錄的新字都受到關注，今年的新字可窺見反性騷擾運動和恐怖主義的影響。

拉魯斯出版社（Editions Larousse）的「小拉魯斯圖解」（Le Petit Larousse illustre）2019年新版將於5月底上市，收錄約150個新字和新詞。

例如名詞Cotravail，意為獨立工作者使用共同空間、互相交流經驗及促進創意發想的工作模式，等同英語Coworking。

還有動詞Liker，意指在社群網站表達支持或「按讚」，是從英語Like轉化為法語。

在當今某些國家發展的趨勢下，媒體常用的名詞Democrature也被字典收錄，這個字結合Democratie（民主）與Dictature（獨裁），指一種政治體制雖具民主特質，實際上卻是以專制甚至獨裁方式領導。

還有名詞Startuper，意為新創業者；以及Detox，指人體排毒。

羅伯出版社（Editions Le Robert）的重量級字典「羅伯圖解」（Le Robert illustre）2019年新版於5月中旬上市。

在恐怖主義陰影下，新版收錄了幾個相關單字，如Camion fou，指瘋狂衝撞人群的卡車；Cybersecurite，指整體上用來確保國家或企業系統及資料安全的法規、政策和工具。

與反性騷擾和反歧視等社會趨勢相關的新字有名詞Grossophobie，意為針對肥胖或體重過重者的歧視；還有Frotteur，指一個人趁擁擠時，帶有色情意味企圖觸碰他人。

此外還有來自日語的Gomasio（胡麻鹽）及Shibainu（柴犬）等外來語。

兩大字典也同時收錄Rancongiciel，即挾持個人資料的惡意勒索軟體。