史上最難考卷！日本東大佼佼者正確率僅三成

2018-05-16 13:29 聯合新聞網 綜合報導



什麼樣的考卷讓日本首屈一指的大學生也自嘆不如？這張由日本西武SOGO百貨出題，在母親節公佈的「全國統一考試」試卷，讓38名東大生覺得被考倒了，平均答題的正確率僅有33%。

由日本西武SOGO龍頭百貨舉辦的「2018全國同步母親節考試」被拍成微電影，針對38名東大生進行現場作答。長達一百題的開放性問題考試，有人嚴肅絞盡腦汁，有人則專心作答，還有人看到考卷後忍不住笑了出來。主考官在考試結束後，向考生明白表示，主辦單位不回收考卷，請自行確認正確與否。

擷自影片 分享 facebook

在明白原來這不是什麼學科能力測驗，而是一場母親節真實問答後，考生在走出考場後致電母親「對考卷」，看看自己究竟有多了解媽媽。包括母親的基本資料「身高、體重、年齡、生日、血型、生肖、星座」等，人生經歷過的事、畢業的學校，和媽媽的偏好系例，包括嗜好、興趣、習慣、喜歡不喜歡的食物等，甚至有人在向媽媽問道「兒子最讓你自豪的是哪方面」時，表情突然變得不同，覺得自己有被感動到了。

這則微電影廣告在日本已超過一百萬人觀看，全國母親節考題如下，如果是你，能輕鬆答對多少題呢？

（1）媽媽的年齡（2）媽媽的生日（3）媽媽的血型（4）媽媽的生肖（5）媽媽的星座（6）媽媽上的小學是（7）媽媽上的中學是（8）媽媽參加的社團活動是（9）媽媽的身高是（10）媽媽的體重是（11）媽媽最喜歡的食物（12）媽媽不喜歡的食物是（13）媽媽最近的愛好是（14）媽媽最好的朋友名字（15）媽媽最喜歡的演員的名字是（16）媽媽最近最開心的事（17）媽媽常去的美容院的名字是（18）媽媽曾經去過哪些國家旅行（全部）（19）媽媽上學時的綽號（20）媽媽是一個「狗派」或「貓派」？（21）媽媽最喜歡的顏色（22）媽媽的習慣（23）媽媽的得意料理（24）媽媽第一次看的電影（25）媽媽最近看哪一部電影

（26）早上媽媽是準備麵包還是米飯當早餐？（27）媽媽長的像哪個名人（28）媽媽比較喜歡甜食還是辣物？（29）媽媽名字的由來是（30）媽媽的玉子燒喜歡沾油膏還是醬油？（31）媽媽最喜歡的作家（32）媽媽在家的固定位置是（33）媽媽的特殊才藝是（34）媽媽最正式服裝是哪一套（35）媽媽自認為的優點（36）媽媽自認為的缺點（37）媽媽經常閱讀的繪本（38）媽媽喜歡的鮮花（39）媽媽現在睡覺的是床嗎？是被褥（榻榻米）？（40）媽媽最近犯的錯誤是（41）母親最近忙什麼（42）媽媽的居家休閒穿衣風格（43）媽媽是否擔任過家長代表（44）媽媽是否接觸昆蟲（45）媽媽是燥熱體質還虛寒體質（46）媽媽有SNS社群帳號嗎（47）媽媽最常去的超市名字（48）媽媽大概都幾點睡覺？（49）媽媽什麼時候起床？（50）媽媽智慧型手機的待機畫面是什麼？

（51）媽媽現在最想要的願望（52）媽媽對你說過最令人印象深刻的話是（53）媽媽喜歡哪種拉麵（54）媽媽喜歡廣島燒還是大阪燒（55）媽媽第一次買的CD（或唱片）（56）你曾送給媽媽的禮物（全部）（57）媽媽最喜歡的動物（58）媽媽最討厭的動物（59）媽媽比較喜歡海還是山（60）媽媽經常觀看的電視節目是（61）媽媽最喜歡的季節是（62）媽媽最討厭的季節是（63）媽媽想去的旅行地點（64）媽媽最近去的旅行地點（65）媽媽有沒有使用潤絲精（66）如果媽媽要去無人島只能帶一樣東西，她會帶什麼（67）媽媽最喜歡的運動（68）媽媽小時候有養寵物嗎（69）媽媽的手機鈴聲是（70）媽媽常用表情符號嗎（71）媽媽有做過SPA按摩嗎（72）媽媽最喜愛的時尚品牌（73）媽媽習慣做的是白味噌湯還是紅味噌？還是綜合口味（74）媽媽做的玉子燒是甜的還是不甜的（75）媽媽錢包裡有幾張集點卡

（76）媽媽的座右銘是（77）媽媽尊敬的人是誰（78）媽媽現在正在關注的新聞（79）媽媽最喜歡的關東煮食材（80）媽媽最喜歡哪一種火鍋（81）媽媽對你生氣時一定會說的抱怨（82）媽媽鼓勵你時一定會說的話（83）媽媽通常什麼時候會心情不錯（84）媽媽的童年夢想是（85）媽媽現在的夢想是（86）媽媽的初戀是何時（87）媽媽希望你改過的地方（88）媽媽怎麼看你最近的打扮（89）媽媽為你命名時有什麼涵義（90）媽媽認為你有什麼優點（91）媽媽認為你應該最珍視的是什麼（92）媽媽認為你目前為止最認真投入的是哪件事（93）媽媽曾對你說過哪句話令你最高興（94）媽媽對你最操心的事（95）媽媽知道你的夢想嗎（96）媽媽對你感到最驚訝的事（97）對你來說，媽媽是怎樣的家人（98）媽媽會為你感到自豪的是哪方面（99）畫出媽媽的肖像（100）你的媽媽，期待母親節嗎