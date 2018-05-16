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史上最難考卷！日本東大佼佼者正確率僅三成

2018-05-16 13:29聯合新聞網 綜合報導

什麼樣的考卷讓日本首屈一指的大學生也自嘆不如？這張由日本西武SOGO百貨出題，在母親節公佈的「全國統一考試」試卷，讓38名東大生覺得被考倒了，平均答題的正確率僅有33%。

由日本西武SOGO龍頭百貨舉辦的「2018全國同步母親節考試」被拍成微電影，針對38名東大生進行現場作答。長達一百題的開放性問題考試，有人嚴肅絞盡腦汁，有人則專心作答，還有人看到考卷後忍不住笑了出來。主考官在考試結束後，向考生明白表示，主辦單位不回收考卷，請自行確認正確與否。

擷自影片
擷自影片
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在明白原來這不是什麼學科能力測驗，而是一場母親節真實問答後，考生在走出考場後致電母親「對考卷」，看看自己究竟有多了解媽媽。包括母親的基本資料「身高、體重、年齡、生日、血型、生肖、星座」等，人生經歷過的事、畢業的學校，和媽媽的偏好系例，包括嗜好、興趣、習慣、喜歡不喜歡的食物等，甚至有人在向媽媽問道「兒子最讓你自豪的是哪方面」時，表情突然變得不同，覺得自己有被感動到了。

這則微電影廣告在日本已超過一百萬人觀看，全國母親節考題如下，如果是你，能輕鬆答對多少題呢？

（1）媽媽的年齡
（2）媽媽的生日
（3）媽媽的血型
（4）媽媽的生肖
（5）媽媽的星座
（6）媽媽上的小學是
（7）媽媽上的中學是
（8）媽媽參加的社團活動是
（9）媽媽的身高是
（10）媽媽的體重是
（11）媽媽最喜歡的食物
（12）媽媽不喜歡的食物是
（13）媽媽最近的愛好是
（14）媽媽最好的朋友名字
（15）媽媽最喜歡的演員的名字是
（16）媽媽最近最開心的事
（17）媽媽常去的美容院的名字是
（18）媽媽曾經去過哪些國家旅行（全部）
（19）媽媽上學時的綽號
（20）媽媽是一個「狗派」或「貓派」？
（21）媽媽最喜歡的顏色
（22）媽媽的習慣
（23）媽媽的得意料理
（24）媽媽第一次看的電影
（25）媽媽最近看哪一部電影

（26）早上媽媽是準備麵包還是米飯當早餐？
（27）媽媽長的像哪個名人
（28）媽媽比較喜歡甜食還是辣物？
（29）媽媽名字的由來是
（30）媽媽的玉子燒喜歡沾油膏還是醬油？
（31）媽媽最喜歡的作家
（32）媽媽在家的固定位置是
（33）媽媽的特殊才藝是
（34）媽媽最正式服裝是哪一套
（35）媽媽自認為的優點
（36）媽媽自認為的缺點
（37）媽媽經常閱讀的繪本
（38）媽媽喜歡的鮮花
（39）媽媽現在睡覺的是床嗎？是被褥（榻榻米）？
（40）媽媽最近犯的錯誤是
（41）母親最近忙什麼
（42）媽媽的居家休閒穿衣風格
（43）媽媽是否擔任過家長代表
（44）媽媽是否接觸昆蟲
（45）媽媽是燥熱體質還虛寒體質
（46）媽媽有SNS社群帳號嗎
（47）媽媽最常去的超市名字
（48）媽媽大概都幾點睡覺？
（49）媽媽什麼時候起床？
（50）媽媽智慧型手機的待機畫面是什麼？

（51）媽媽現在最想要的願望
（52）媽媽對你說過最令人印象深刻的話是
（53）媽媽喜歡哪種拉麵
（54）媽媽喜歡廣島燒還是大阪燒
（55）媽媽第一次買的CD（或唱片）
（56）你曾送給媽媽的禮物（全部）
（57）媽媽最喜歡的動物
（58）媽媽最討厭的動物
（59）媽媽比較喜歡海還是山
（60）媽媽經常觀看的電視節目是
（61）媽媽最喜歡的季節是
（62）媽媽最討厭的季節是
（63）媽媽想去的旅行地點
（64）媽媽最近去的旅行地點
（65）媽媽有沒有使用潤絲精
（66）如果媽媽要去無人島只能帶一樣東西，她會帶什麼
（67）媽媽最喜歡的運動
（68）媽媽小時候有養寵物嗎
（69）媽媽的手機鈴聲是
（70）媽媽常用表情符號嗎
（71）媽媽有做過SPA按摩嗎
（72）媽媽最喜愛的時尚品牌
（73）媽媽習慣做的是白味噌湯還是紅味噌？還是綜合口味
（74）媽媽做的玉子燒是甜的還是不甜的
（75）媽媽錢包裡有幾張集點卡

（76）媽媽的座右銘是
（77）媽媽尊敬的人是誰
（78）媽媽現在正在關注的新聞
（79）媽媽最喜歡的關東煮食材
（80）媽媽最喜歡哪一種火鍋
（81）媽媽對你生氣時一定會說的抱怨
（82）媽媽鼓勵你時一定會說的話
（83）媽媽通常什麼時候會心情不錯
（84）媽媽的童年夢想是
（85）媽媽現在的夢想是
（86）媽媽的初戀是何時
（87）媽媽希望你改過的地方
（88）媽媽怎麼看你最近的打扮
（89）媽媽為你命名時有什麼涵義
（90）媽媽認為你有什麼優點
（91）媽媽認為你應該最珍視的是什麼
（92）媽媽認為你目前為止最認真投入的是哪件事
（93）媽媽曾對你說過哪句話令你最高興
（94）媽媽對你最操心的事
（95）媽媽知道你的夢想嗎
（96）媽媽對你感到最驚訝的事
（97）對你來說，媽媽是怎樣的家人
（98）媽媽會為你感到自豪的是哪方面
（99）畫出媽媽的肖像
（100）你的媽媽，期待母親節嗎

母親節東京大學

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