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英王室婚禮倒數 警方清空街友睡袋

2018-05-16 08:57中央社 倫敦15日專電

馬克爾。取自梅根Instagram
馬克爾。取自梅根Instagram
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英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）的婚禮即將舉行，為了安全，警方開始清除溫莎城堡周遭的街友睡袋和隨身物品。

33歲的哈利和36歲的梅根19日將於溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉辦婚禮。

「每日郵報」報導，當天溫莎城堡周邊基於反恐因素將全面封鎖，並會派駐大批警力，而警方近日也開始清掃周邊環境，移除路上堆積的街友睡袋及隨身物品。

從報導中取得的影片畫面顯示，警方要求在溫莎城堡對街銀行門口的兩名街友把物品裝入透明大塑膠袋裡，隨後把這些物品裝上警車，並告知街友，這些物品在21日之前將由警方代為保管。

一名街友說：「他們在電視上說要幫助街友，嘴上說幫助，事實是清除。」

警方表示，街友並沒有被要求清場，清空物品則是基於安全考量，在大喜之日湧入大批人潮之前，率先淨空街道。

19日當天預料將有10萬人擠進溫莎城堡周邊，一睹哈利王子及梅根馬克爾風采。

溫莎地方議會的領袖杜德里（Simon Dudley）去年曾呼籲，應該在王室大婚之前驅逐街友和乞討者，以免損害地方形象。他還表示，這些街頭乞討者對於當地居民及觀光客而言，製造了一種「惡意的氛圍」。

杜德里這番說法引發爭議，也遭到英國首相梅伊（Theresa May）駁斥。

梅伊表示，議會該做的是努力確保街友有棲身之所，至於強迫乞討行為，則應該由議會和警方共思解決之道。

街友梅伊婚禮

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