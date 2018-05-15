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澳洲袋鼩瘋狂性愛而亡 科學家警告瀕危

2018-05-15 22:19中央社 雪梨15日綜合外電報導

2種澳洲袋鼩，已經被列為澳洲瀕危物種。圖／取自昆士蘭理工大學網站
2種澳洲袋鼩，已經被列為澳洲瀕危物種。圖／取自昆士蘭理工大學網站
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雄性個體會因為瘋狂交配多達14小時而亡的2種澳洲袋鼩，已經被列為澳洲瀕危物種，科學家今天提出警告，他們正和時間賽跑，試圖拯救這2種袋鼩。

科學家2013年在澳洲昆士蘭省（Queensland）的潮濕、高海拔地區，發現體型微小的黑尾闊腳袋鼩屬（black-tailed antechinus）及銀首闊腳袋鼩屬（silver-headed antechinus）。

法新社報導，這2個物種以自殺式交配習性聞名於世，其中包括長達14小時的交配行為。

氣候變化、棲息地消失和野生動物同樣威脅著這些類似老鼠的物種，科學家擔心，牠們很快就會在哺乳類動物絕種比率全球最高的澳洲消失。

澳洲昆士蘭理工大學（Queensland University ofTechnology）哺乳動物學家貝克（Andrew Baker）談到這種瘋狂交配行為說：「牠們非常瘋狂，試圖尋找一個又一個配偶，交配本身可以維持數小時，所以非常累人。」

貝克表示：「老實說，牠們就像生命到了盡頭的行屍走肉。」

「牠們大多在夜間活動，我看過牠們在白天蹣跚而行，仍在尋找伴侶交配，身體各部位出血且毛髮脫落。」

目前為止，昆士蘭省只有3個地區被確認是這2個物種的棲息地，公袋鼩與母袋鼩的總數估計少於250隻。

發現這2個物種的貝克認為，就在數十年前，這些袋鼩的數量是現在的10倍之多。

澳洲

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