莫迪里亞尼裸女畫 紐約近47億台幣落槌

2018-05-15 19:14 中央社 紐約14日綜合外電報導



義大利畫家莫迪里亞尼畫作「斜躺的裸女」。（法新社） 分享 facebook

義大利畫家莫迪里亞尼最大幅的裸女畫作，今天在紐約以1億5720萬美元（約新台幣46億9564萬元）天價落槌，創下藝術品拍賣史上第4高價。

法新社及英國天空新聞網（Sky News）報導，這幅令人驚嘆的作品名為「向左側臥的裸女」（Nu Couche），是莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani）在一世紀前完成的畫作，刷新蘇富比（Sotheby's）拍賣紀錄，更是5月紐約藝術品拍賣季的明星競標品。

莫迪里亞尼是排在達文西（Leonardo da Vinci）、畢卡索（Pablo Picasso）之後的拍賣會上第3高價藝術家。

但「向左側臥的裸女」並非莫迪里亞尼最高價作品，他的另一幅裸體畫作於2015年佳士德（Christie's）拍賣會上，以1億7040萬美元成交。

這幅近147公分寬作品，是倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）最近一次回顧展的重點畫作。

莫迪里亞尼重塑了現代裸體藝術，當他1917年首次在巴黎展出系列畫作時，震驚外界，警方不得不阻止展覽。

今天的競標過程約進行3至4分鐘，起標價為1億2500萬美元，拍賣官紐曼（Helena Newman）於1億3900萬美元落槌。最終成交價含買家佣金。

賣家於2003年以2690萬美元價格購入這幅畫作，如今獲得大筆利潤。（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）