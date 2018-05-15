影／跳躍吧蜘蛛！ 微型機器人的開發靈感在牠身上

2018-05-15 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



這是蜘蛛恐懼症者的噩夢：科學家將一種掠食性蜘蛛訓練成能依人類指示跳躍。他們用3D電腦斷層掃描和高速高解析鏡頭記錄下蜘蛛的動作，以更加了解牠們捕捉獵物的方式，期望能藉此開發出行動敏捷的新一代微型機器人。

英國曼徹斯特大學團隊訓練的蜘蛛為佛羅里達跳蛛 (Phidippus regius)，約只有人類指甲的大小，被牠咬一口對人類來說相對無害。這種蜘蛛多見於西印度群島和美國，在佛羅里達州數量最多。這項研究已發表在《科學報告》期刊，研究團隊主要發現，跳蛛會根據不同的挑戰而採取相對應的跳躍技巧。

對於較短距離的跳躍，跳蛛使用更快、更低的軌跡，這種方式會消耗更多能量，但能盡量縮短飛行時間，使其捕捉獵物更加準確有效率。當要跳遠距離或跳到高架平台時，跳蛛就會使用較不精確卻最節省能量的跳躍方式。

研究人員希望鉅細靡遺地了解跳蛛的生物力學，能夠幫助工程師開發出一種新型機器人，能做出超越當前科技的運動技術。